Westerhorn. Sie kamen in buchstäblich letzter Minute: 40 Kräfte der Feuerwehren Westerhorn, Barmstedt und Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn haben am Sonntagabend in Westerhorn ein Einfamilienhaus retten können. Der angebaute Carport inklusive des darin parkenden Fahrzeugs wurden allerdings ein Raub der Flammen.

Kurz vor 23 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle West in Elmshorn ein. Die Anrufer berichteten von einem offenen Feuer unter einem Carport, das direkt an ein Einfamilienhaus in der Straße Im Hufeisen angrenzt. Als erstes trafen wenig später die Kräfte der heimischen Wehr aus Westerhorn vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt standen Carport und Fahrzeug bereits im Vollbrand.

Fahrzeug und Carport waren nicht zu retten

Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich damit, das Feuer mit mehreren Strahlrohren zu bekämpfen. Schnell war klar, dass Fahrzeug und Carport nicht zu retten sein würden. In erster Linie galt es daher, ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus zu verhindern. Dies gelang dann auch mit vereinten Kräften.

Zur Kontrolle des Dachüberstandes des gefährdeten Einfamilienhauses forderte Einsatzleiter Kay Sierk, der Wehrführer in der Gemeinde Westerhorn ist, die Wärmebildkamera der Feuerwehrkollegen aus Barmstedt an. Währenddessen deckten die vor Ort befindlichen Feuerwehrleute den brennenden Pkw mit Löschschaum ab.

Bewohner wurden von Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht

Außer dem Fahrzeug wurden zwei Fahrräder zerstört und gelagertes Brennholz ging in den Flammen auf. Der einsturzgefährdete Carport wurde anschließend von der Feuerwehr mit Hilfe eines Teleskopladers gezielt umgestoßen.

Das in dem Einfamilienhaus lebende Ehepaar wurde von Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht. Es konnte das Haus unverletzt verlassen. Sicherheitshalber hatte die Leitstelle eine Rettungswagenbesatzung zum Einsatzort geschickt.

Fünfstellige Schadenshöhe

Die Schadenshöhe taxiert die Feuerwehr auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Brandermittler der Kripo Elmshorn haben den von der Polizei zunächst beschlagnahmten Brandort am Montagvormittag aufgesucht und mit der Spurensuche begonnen. Sie dürfte sich allerdings schwierig gestalten, da durch das notwendige Umstoßen des einsturzgefährdeten Carports Spuren vernichtet worden waren.

Bis Montagabend lagen noch keine Erkenntnisse bezüglich der Brandursache vor.