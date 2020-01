Crash von zwei Rettungswagen

Pinneberg. Sie wollten schnell sein – und waren dabei vielleicht ein bisschen zu fix: Am Sonntagabend sind auf dem Gelände der neuen Rettungswache am Eggerstedter Weg zwei Rettungswagen zusammengekracht. Verletzte gab es keine, allerdings entstand hoher Sachschaden. Genaueres zu den Umständen muss nun ein Gutachter ermitteln, der die beiden teuren Spezialfahrzeuge unter die Lupe nehmen wird.

Wie genau es um kurz nach 17 Uhr zu dem Crash gekommen ist, will Christian Mangel, Sprecher der betroffenen Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH), nicht preisgeben. Was er sagt, ist folgendes: „Der Unfall hat sich nicht im öffentlichen Verkehrsraum, sondern auf einem Betriebsgelände ereignet. Es waren zwei Rettungswagen beteiligt, die gleichzeitig zu zwei Einsätzen aufbrechen wollten. Unseren Mitarbeitern ist nichts passiert, sie konnten ihren Dienst fortsetzen.“

Wer sich die kaputten Fahrzeuge auf dem Gelände am Eggerstedter Weg ansieht, der stellt fest, dass ein Fahrzeug im vorderen, das andere im rückwärtigen Bereich beschädigt ist. Mandel bestätigt, dass beide Rettungswagen zunächst nicht mehr einsatzbereit sind. Dies habe jedoch auf die Versorgung der Patienten in Pinneberg und Umgebung keinerlei Auswirkungen, so der RKiSH-Sprecher.

„Wir als Rettungsdienstkooperation, die in weiten Teilen des Landes tätig ist, haben stets eine größere Zahl von Reservefahrzeugen, die in solchen Fällen schnell zum benötigten Einsatzort transferiert werden können.“ Auch die Patienten, zu denen die Fahrzeuge eigentlich unterwegs waren, blieben nicht unversorgt. Die Leitstelle schickte Fahrzeuge von anderen Rettungswachen los.