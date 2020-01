Kreis Pinneberg. Festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg werden die Sternsinger am Sonnabend, 11. Januar, in Pinneberg, Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf, Rellingen und Pinneberg-Waldenau unterwegs sein. Die Jungen und Mädchen werden mit dem Kreidezeichen„20*C+M+B+20“ als die Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen und für Not leidende Kinder in aller Welt sammeln. Die Aktion 2020 steht unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein. Frieden – im Libanon und weltweit!“.

Die Sternsinger wollen zeigen, dass jeder zu einem friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann. Ein respektvoller und unvoreingenommener Umgang miteinander macht auch eine Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen möglich. Die Aktion, die vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend gemeinsam getragen wird, wird in Pinneberg auf Initiative der katholischen Gemeinde schon seit vielen Jahren ökumenisch mit evangelischen Kirchengemeinden organisiert.

Wie in den vergangenen Jahren arbeiten die katholische Pfarrei St. Michael in Pinneberg sowie die evangelischen Gemeinden der Christuskirche und der Lutherkirche in Pinneberg, der Kreuzkirche in Waldenau und den Kirchen in Kummerfeld und Rellingen zusammen. Kinder, die gern Sternsinger sein wollen und Familien, die gern Besuch von den Sternsingern erhalten möchten, können sich ab sofort bei Guido Nowak (guido.nowak@pfarreihlmartin.de) oder den jeweiligen Gemeindebüros der beteiligten Kirchengemeinden anmelden.

Die globale Aktion Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für andere Kinder in Not engagieren. Jährlich können mit den Mitteln aus der Aktion rund 2700 Projekte für Not leidende Minderjährige in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden.