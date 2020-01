Pinneberg. Gleich drei Trunkenheitsfahrten registrierte die Polizei in Pinneberg am Wochenende. So hatten Verkehrsteilnehmer am Sonnabend gegen 13.50 Uhr einen jungen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise gemeldet, der auf der A23 in Richtung Norden unterwegs war. Die Polizei stellte den Hamburger auf dem Rastplatz Forst Rantzau. Der 29-Jährige hatte: 1,98 Promille.

In einem zweiten Fall am Sonnabend war eine 61-Jährige Hamburgerin gegen 20 Uhr auf dem Famila-Parkplatz am Westring in Pinneberg überprüft worden. Auch diese Dame hatte ein auffälliger Fahrstil verraten. Augenzeugen hatten die Polizei verständigt. Der Atemalkoholtest der Polizei ergab immerhin einen Wert von 1,76 Promille.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 4 Uhr morgens endete die Fahrt eines jungen Mannes (Geburtsjahr 1981), der betrunken am Steuer saß. Er nahm sich selbst aus dem Verkehr, indem er mit seinem VW Polo mit 1,64 Promille gegen einen Briefkasten in der Mühlenstraße bretterte. Alle drei Autofahrer sind ihren Führerschein los.