Kreis Pinneberg. Wer flattert denn da durch den Garten? Der Naturschutzbund (Nabu) ruft einmal mehr zur „Stunde der Wintervögel“ auf. Von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Januar, werden Vogelfreunde gebeten, eine Stunde lang die gefiederten Tiere zu zählen – und danach dem Nabu zu melden.

„Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung Aufschluss darüber geben, wie sich die sich abschwächenden Winter auf die heimische Vogelwelt auswirken“, so Ingo Ludwichowski vom Nabu Schleswig-Holstein. „Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.“

In Schleswig-Holstein sind besonders die Amsel-Beobachtungen interessant. Im Sommer 2018 grassierte das Usutu-Virus, das in Hamburg und Umgebung zu einem Amselsterben geführt hatte. Nun stellt sich die Frage, ob sich der Bestand durch Zuzug erholt hat - oder nicht.

Die Amsel scheint aus Teilen des Umfeldes von Hamburg mehr oder weniger verschwunden zu sein, während sie in den ländlicheren Bereichen wohl noch häufiger anzutreffen ist. „Die Meldungen bieten uns wichtige Anhaltspunkte, da wir sie mit den Zahlen der Vorjahre vergleichen können“, sagt Ludwichowski.

Und noch eine Frage interessiert den Vogelexperten: Wo gibt es heute noch typische Wintervögel wie Bergfinken, Erlenzeisige oder Wacholderdrosseln? In diesem Jahr könnte es zudem interessante Erkenntnisse für den Eichelhäher geben. „Im Herbst haben wir einen massiven Einflug dieser Art nach Deutschland und Mitteleuropa beobachtet“, sagt er. Ähnlich hohe Zahlen gab es zuletzt 1978.

Als Grund vermuten die Ornithologen, dass es 2018 in Nordosteuropa eine sogenannte Eichelvollmast gab, also besonders viele Eicheln herangereift sind. So konnten deutlich mehr Eichelhäher den Winter überleben und in diesem Jahr brüten.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet zum zehnten Mal statt. Jeder kann eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen.

Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Bei der vergangenen Vogelzählung im Januar 2019 beteiligten sich mehr als 138.000 Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus 95.000 Gärten und Parks ein. Der Haussperling ergatterte damals den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel, Kohlmeise und Feldsperling folgten auf Platz zwei und drei.

Beobachtungen unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 20. Januar. Telefonische Meldungen am 11./12. Januar unter 0800/115 71 15.