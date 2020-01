Kreis Pinneberg. Der Weihnachtsbaum steht immer noch im Wohnzimmer, und seine Besitzer warten sehnsüchtig auf eine Gelegenheit, das nadelnde Etwas loszuwerden? Man kann ihn einfach an die Straße stellen. Oder beim Entsorgen noch ein bisschen feiern. Ein Überblick.

Tannenbaum rausstellen und sich mit Grillwurst und Glühwein bei einem Feuer belohnen? Das geht in Bönningstedt. Die Jugendabteilung der Feuerwehr sammelt die Bäume ein. Die Bäume werden am Sonnabend, 11. Januar, von 9 bis 13 Uhr vor den Haustüren eingesammelt. Das alljährliche Feuer ist dann im Stile eines Biikebrennens am Sonnabend, 15. Februar, von 18 Uhr an auf der Wiese An der Bahn. In Hasloh werden die Bäume am Sonnabend, 11. Januar, von 10 bis 12 Uhr von der Jugendwehr eingesammelt und abends ab 18 Uhr an der Pinneberger Straße verbrannt.

Auch in Prisdorf hilft die Jugendfeuerwehr mit, die Bäume zu entsorgen. Ebenfalls am 11. Januar zwischen 6.30 und 9 Uhr sollten sie am Straßenrand liegen. Um 18 Uhr werden sie am Feuerwehrgerätehaus verbrannt. Die Feuerwehr bietet wie auch vergangenes Jahr Grillfleisch und Glühwein an. Um eine Spende wird gebeten. In Borstel-Hohenraden müssen die Bäume am 11. Januar bis 10 Uhr am Straßenrand liegen. Sie werden später zum Biikebrennen oder fürs Osterfeuer verwendet. Hilfe leistet die Feuerwehr beim Einsammeln auch in Tangstedt und Kölln Reisiek (11. Januar, 9 bis 12 Uhr).

Auch in Seestermühe werden die Bäume von der Feuerwehr entsorgt. Am 11. Januar sollten sie bis 9 Uhr am Straßenrand bereitstehen. In Seester erfolgt die Abfuhr am 11. Januar bis 9 Uhr. Ab 15 Uhr werden sie am Buswendeplatz Dorfstraße/Scheedeweg verbrannt. Es gibt Glühwein, Kakao und Bockwurst.

In allen anderen Orten organisiert der Kreis Pinneberg die Abfuhr. Zwischen Donnerstag, 9., und Mittwoch, 15. Januar, werden die Bäume hier abgeholt. Termine und Sammelplätze können eingesehen werden unter www.abfall.kreis-pinneberg.de. Die Bäume müssen bis 6.30 Uhr am Abfuhrtag am Sammelplatz liegen.