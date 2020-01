Uetersen/Moorrege. Uetersen begeht 2020 ein Jubiläum. 1870 hat der Ort die Stadtrechte verliehen bekommen. 150 Jahre – das feiert die Stadt mit feinem Understatement. Das Rosenfest Anfang Juli wird von zwei Tagen auf drei Tage erweitert. Die Organisatoren von der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) erhalten dafür Unterstützung von der Feuerwehr. Ein Festakt ist nicht geplant. Und der Versuch ist gescheitert, den Ministerpräsidenten Daniel Günther zum Neujahrsempfang in die Stadt zu locken. Abgesehen davon tut sich einiges.

1. Tornesch-Anschluss: Im Februar wird das Verkehrsgutachten für eine Verbindung von Uetersen nach Tornesch vorgestellt. Bus oder Bahn, das ist die Frage, um Uetersener schneller und besser zum Bahnhof der Nachbarstadt zu bringen. Im Gespräch ist der Testbetrieb einer Schienenverbindung im Frühjahr dieses Jahres.

2. K 22: Über den Fortbau der K 22 wird 2020 hinter verschlossenen Türen beraten. Alle Beteiligten haben nach Aussage von Bürgermeisterin Andrea Hansen einem Mediationsverfahren zugestimmt. Es gibt einen Feststellungsbeschluss für das seit mehr als 30 Jahren diskutierte Vorhaben, aber Tornescher Kläger sind dagegen. Das Mediationsverfahren wird sich hinziehen, vermutet die Bürgermeisterin.

3. Parkpalette: Auch das Thema Parkpalette wird den Uetersenern wohl erhalten bleiben. Zwar gibt es ein Investorenmodell, das den Bau von sechs Wohnhäusern vorsieht, doch es gibt auch erhebliche Bedenken aus der Politik und der Kaufmannschaft, etwa was die Zahl der Parkplätze betrifft.

4. Wohnungsbau hat sich in Uetersen zu einem großen Thema entwickelt, so die Bürgermeisterin. Früher haben die Hamburger eher einen Bogen um die Rosenstadt gemacht, doch das hat sich geändert. Investoren versuchen, mit mehreren Wohnungsbauprojekten die neue Nachfrage zu befriedigen. Exemplarisch nennt die Bürgermeisterin zwei große Vorhaben am Tornescher Weg.

5. Kinderbetreuung: Mit den Neubürgern ziehen auch ihre Kinder nach Uetersen. Außerdem werden Kitaplätze immer häufiger und länger genutzt. Folge: Es müssen 60 neue geschaffen werden, und zwar durch Anbauten an den Awo-, den katholischen und den Erlöserkirche-Kindergarten.

6. Schulen: Ferner muss zusätzlicher Unterrichtsraum in den städtischen Schulen geschaffen werden, was nur teilweise auf den Zuzug von Kindern zurückzuführen ist. Zwei Grundschulklassen in der Rosenstadtschule können noch ohne Baumaßnahmen geschaffen werden. Wegen des von der Landesregierung beschlossenen Wechsels von G8 auf G9 fehlen im Ludwig-Meyn-Gymnasium sechs bis sieben Klassenräume. 2020 muss die Politik über einen Anbau entscheiden.

7. Cäcilie-Bleeker-Park: Das Thema soll 2020 abgearbeitet werden. Die Ratsversammlung hat ein abgespecktes Konzept für den 1833 angelegten Friedhof verabschiedet, in dem noch einige historische Grabsteine zu finden sind. Der Bauhof wird die Arbeiten ausführen.

8. Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle: Die Wiedereröffnung naht! Im Frühjahr sollen die durch die gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte nötig gewordenen Umbauten in der Anlagen- und Filtertechnik abgeschlossen sein.

9. Sportstätten: Was zu sanieren und zu modernisieren ist, wird 2020 in Abstimmung mit den Vertretern der Sportvereine besprochen. Aus deren Reihen kam bereits der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz auf der Anlage Jahnstraße. Das dürfte allerdings gleich ein Großprojekt werden. Das Areal muss zudem saniert werden.

Im Herbst müssen die Uetersener die Spitze des Rathauses neu besetzen. Bürgermeisterin Andrea Hansen stellt sich nicht wieder zur Wahl. Die 63-Jährige wird am Ende ihrer Dienstzeit zwölf Jahre an der Spitze der Verwaltung gestanden haben. Ein Termin für den Urnengang steht noch nicht fest.

Im Bereich des Amtes Geest und Marsch Südholstein sind es zwei Bauprojekte, die hervorstechen.

10. Amtsverwaltung: Derzeit wird in Heist an der B 431 kräftig am Neubau der Amtsverwaltung gewerkelt. Anfang 2021 möchte Amtsdirektor Rainer Jürgensen mit seinen Mitarbeitern einziehen.

11. Schulzentrum Moorrege: Politisch heftig gestritten wurde über den Amtsneubau, und dies zeichnet sich auch bei dem Großprojekt Nummer zwei ab. Das Schulzentrum Moorrege ist marode, die Politiker aus den Trägergemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haseldorf und Haselau haben sich für einen Neubau entschieden. Kurz vor Weihnachten dann der Schock, als aus elf Millionen Euro Investitionskosten 23 Millionen Euro wurden. Förderung aus Kiel gibt es nicht. Nichtstun ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Gemeinschaftsschule aber auch keine Option, also muss 2020 wohl abgespeckt werden.

12. Haseldorfer Marsch: Hier setzen die Politiker zum großen Wurf in Sachen Dorfentwicklungan. Mit einer Machbarkeitsstudie werden aktuell Möglichkeiten erarbeitet, ein Multifunktionszentrum zu schaffen. Grundschule und Turnhalle befinden sich in einem schlechten Zustand. Da beides in einem Schulzweckverband von Haseldorf und Haselau gemeinsam betrieben wird, sind auch die Nachbarn mit im Planungsboot. Haseldorf möchte in ein Multifunktionszentrum noch Kindergarten, Feuerwehr und Gemeindebibliothek integrieren. Und es steht der Neubau der Brücke Grüner Damm an.

13. Hetlingen: Die Politiker denken über ein Dorfentwicklungskonzept nach. Das war in Haseldorf Auslöser der Diskussionen um ein Multifunktionszentrum.

14. Wie in Haseldorf wird derzeit auch in Neuendeich, Heidgraben und Groß Nordende ein neues Feuerwehrgerätehaus geplant.

15. Appen: Im Sommer sollen mit dem Neubau des Kindergartens hinter dem Bürgerhaus sowie dem An- und Umbau der Grundschule zwei Großprojekte fertig werden.

16. Holm: Im Januar wird über einen Anbau an die Schule entschieden, im Sommer soll der Kindergartenanbau fertig werden.

Für viele ein klimapolitischer Sündenfall: der Bau der XXL-Gastrasse von Brunsbüttel nach Hetlingen. 2020 dürften vorbereitende Arbeiten beginnen.