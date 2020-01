Schenefeld/Elmshorn. Die eine Eisbahn ist unter freiem Himmel, die andere überdacht in einem Einkaufszentrum – während das Eisvergnügen Elmshorn in die finale Woche geht, bereitet das Team im Schenefelder Stadtzentrum die Eisbahn vor. In beiden Städten öffnen zudem am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres die Geschäfte.

Bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, können Besucher auf der 350 Quadratmeter großen Open-Air-Eisbahn auf dem Holstenplatz in Elmshorn noch Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und sich in rustikalen Holzhütten mit Speisen und Getränken versorgen. Zum Abschluss des Stadtwerke Eisvergnügens öffnen am 5. Januar die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr zum Shopping-Sonntag.

Für Kinder steigt von 14 bis 16 Uhr eine Eis-Party auf der Eisfläche. Die Eisbahn ist Montag bis Freitag von 13 bis 18.30 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18.30 Uhr für alle geöffnet. Erwachsene zahlen 4 Euro am Tag, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 3,50 Euro. Schlittschuhe können für 2 Euro für zwei Stunden geliehen werden.

Anders als angekündigt wird der SH-Cup am 3. und 4. Januar aufgrund einer Entscheidung des Landes-Eissport-Verbandes Schleswig-Holstein nicht wie zunächst verbreitet in Elmshorn, sondern erneut in Heide ausgetragen. Das Team Volksbank Freezers wird als Gewinner des zwölfen Elmshorner Eisstockschießens dort antreten. Auf dem zweiten Platz landeten die Taxmarker vom Finanzamt Elmshorn, auf Platz drei die Stechfische III vom FC Elmshorn, gefolgt von Eis-Adler von der Adlershorst Baugenossenschaft.

Der 12. Januar ist der erste verkaufsoffene Sonntag 2020 in Schenefeld. Die Geschäfte des Stadtzentrums haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet – mit einer besonderen Attraktion. Besucher können auf der Eisbahn auf dem Marktplatz Schlittschuh laufen. Eröffnet wird die Eisfläche von 12.45 Uhr an vom Magier Elias mit seinen verblüffenden Tricks. Anschließend können Besucher des Stadtzentrums die nächsten zwei Wochen an jedem Wochentag von 10 bis 20 Uhr aufs Eis – und das kostenlos.

Kinder können am verkaufsoffenen Sonntag in der Ideenwerkstatt werkeln und sich kreativ ausleben, während Mama und Papa Schlittschuhlaufen oder schlendern gehen, die Gutscheine von Weihnachten einlösen oder sich in der Gastronomie niederlassen und das Treiben auf der Eisbahn beobachten.

Das Stadtzentrum Schenefeld beherbergt auf 37.000 Quadratmetern rund 100 Geschäfte, Dienstleister, Ärzte und eine Spielbank unterm Glasdach. 1300 Parkplätze sind für eine Stunde kostenlos.

Stadtwerke Eisvergnügen in Elmshorn: bis 5.1., 10/13 - 18.30 Uhr, Holstenplatz, 3.50/4 Euro.

Eislaufen im Stadtzentrum Schenefeld: So 12.1. - Fr 31.1., 10 - 20 Uhr, Kiebitzweg 2, frei