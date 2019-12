Elmshorn. Der Stadt Elmshorn stehen für das Jahr 2020 insgesamt 120,8 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei sah es am Anfang der Verhandlungen düster aus. „Die fetten Jahre sind vorbei“, sagt Bürgermeister Volker Hatje, der Ende November noch ein Defizit von drei bis vier Millionen Euro erwartet hatte. Nun kann er mit einem Überschuss von 177.500 Euro rechnen. Bitter für die Elmshorner: Um das Haushaltsloch zu stopfen, werden die Steuern erhöht. Die Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Flächen) steigt von 370 auf 380 Prozent, die Grundsteuer B (für private und gewerbliche Grundstücke) von 390 auf 425.

Schwimmbad: Die von vielen Elmshornern lang ersehnte Wiedereröffnung des Badesparks am Krückaupark steht im Sommer 2020 an. Eine Hauptattraktion soll die 100 Meter lange Großrutsche werden. Das Lehrschwimmbecken erhält einen höhenverstellbaren Boden und wird durch eine Glaswand vom 25-Meter-Becken getrennt. In dem Lehrschwimmbecken werden verschiedene Sport- und Gymnastikkurse stattfinden. Das 25-Meter-Becken bekommt einen seitlichen Einstieg. Kosten: 16,5 Millionen Euro.

Frauenhaus: Die Räume des Frauenhauses Elmshorn werden saniert. Die Stadt ist Vermieterin des Gebäudes, das Land ist aber für die Finanzierung von Frauenhäusern zuständig. Wer die Kosten für den Erweiterungsbau trägt, war jahrelang Streitpunkt. Nun gibt es 600.000 Euro vom Land für die Sanierung und einen Anbau. Die Zahl der Plätze bleibt zwar bei 28, die Räume werden aber größer. Damit werden die Wohn- und Lebensbedingungen verbessert. Landesweit sollen 30 neue Plätze geschaffen werden.

„Haus der Technik“: Am „Haus der Technik“ am Hafen-Südufer an der Straße Vormstegen soll der Hochbau beginnen. Die Stadtentwässerung hat das Gebäude als Schöpfwerk geplant. Der technische Teil im Untergrund ist fertiggestellt. Im Rahmenplan ist ein mehrgeschossiger Baukörper vorgesehen. In den oberen drei Geschossen werden vom Gebäudemanagement Büroräume für die Stadtverwaltung errichtet. Der Bau kostet 2,16 Millionen Euro. Mit der Ausführung soll im Frühjahr 2020 begonnen werden. Mit der Fertigstellung wird im Herbst 2021 gerechnet.

Gewerbegebiet Ost: Für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Bokhorst an der Autobahn 23, das sich Elmshorn und Kölln-Reisiek teilen, wurden 250.000 Euro im Elmshorner Haushalt bewilligt.

Rund um den Bahnhof: Auf der Ostseite des Bahnhofs entsteht ein neues Fahrradparkhaus. 200 Räder werden hier sicher und überdacht abgestellt werden können. Anfang des Jahres geht es mit der Umsetzung los. Betreiber der Anlage wird die Brücke Elmshorn. Die Mitarbeiter vor Ort werden außerdem die Wartung und Pflege der Leihräder übernehmen und Ansprechpartner für die Leih- und Buchungsvorgänge sein. Für den geplanten Fahrradverleih wurden 100.000 Euro Planungskosten in den Haushalt bereitgestellt. Das Vorhaben kostet insgesamt 96.745 Euro. Davon werden 70 Prozent vom Bundesumweltministerium übernommen (67.200 Euro). Verbleibt ein Eigenanteil von 29.545 Euro für die Stadt Elmshorn. Zudem werden erste Vorbereitungen für das vierte Gleis getroffen. Dabei soll gleich eine neue Untertunnelung an der Geschwister-Scholl-Straße als Verbindung von der Innenstadt zum Stadtpark mitbedacht werden. „Wir haben das Vorhaben bereits mit der Deutschen Bahn kommuniziert“, sagt Hatje. Die Eisenbahnunterführung an der Geschwister-Scholl-Straße gilt in Elmshorn als Nadelöhr. Anfang nächsten Jahres wird der Tunnel für zwei Monate gesperrt. Der Grund: Die Höhenwarnanlage wird montiert. Angestrebter Baustart: 7. Januar.

Bewegungskita: Der Umbau von großen Teilen der Paul-Dohrmann-Schule ist nach gut 15 Monaten am Ende des Jahres abgeschlossen. Damit können die Räume für Elmshorns neue Bewegungskita, betrieben vom Arbeiter Samariter Bund, 2020 auch bezogen werden. Vom 1. Februar an werden Kinder aufgenommen, zunächst in vier Gruppen (zwei Elementargruppen, eine Familiengruppe und eine Krippengruppe) und ab Sommer 2020 dann in drei weiteren Gruppen (zwei Krippen- und eine Elementargruppe). Insgesamt entstehen 105 neue Kitaplätze.

Rund um den Buttermarkt: Es geht um den Neubau des Rathauses und die Neugestaltung des Buttermarktes: Rund um den Buttermarkt investiert die Stadt Elmshorn 990.000 Euro in provisorische Flächen. Auch während künftiger Bauphasen können mit ihnen Verkehrsströme und Marktbetrieb weitestgehend aufrechterhalten werden. Am Südufer entsteht ein 2900 Quadratmeter großer Parkplatz. Da die Fläche als Ausweichfläche für Marktbeschicker dienen soll, wenn die Umgestaltung des Buttermarktes beginnt, wird sie unter anderem über eine Beleuchtung, einen Frischwasser- und Schmutzwasseranschluss sowie über eine Stromversorgung verfügen. Im Frühjahr wird die Fläche asphaltiert. Spätestens im April 2020 soll der Parkplatz mit zwölf Stellplätzen für das „Haus der Technik“ und rund 60 öffentlichen Parkplätzen fertiggestellt sein. Baukosten: etwa 560.000 Euro.

Wohnungen: Das städtebauliche Gesicht an der Feldstraße/Ecke Schulstraße wird sich 2020 verändern. Dort, wo einst das ehemalige C&A-Gebäude an der Kreuzung stand, errichtet das Elmshorner Bauunternehmen Semmelhaack derzeit 43 Wohnungen plus Gewerberäume. Die Postbank, die aus dem Gebäude an der Berliner Straße wegen des Stadtumbaus West ausziehen muss, wird Räume im Erdgeschoss beziehen. Es entstehen Zwei- bis Dreizimmerwohnungen in der Größe von 50 bis 90 Quadratmetern.

Stadtarchiv: Das Stadtarchiv, das im Untergeschoss der Weißen Villa untergebracht ist, bezieht neue Räumlichkeiten in der Marktstraße 16 – mitten in der Innenstadt. Möglich macht das Herbert Gewers, der das Gebäude in der Marktstraße an die Elmshorner Bürgerstiftung gestiftet hat.

Schnelles Internet: Die Stadtwerke Elmshorn wollen alle Stadtteile mit schnellem Internet versorgen. Sie beginnen Anfang 2020 mit dem Glasfaserausbau und wollen in Elmshorn bis 2025 insgesamt 30 Millionen Euro in diese Technologie investieren. Allein 2020 werden es sechs Millionen Euro sein. Die Stadtwerke haben das Stadtgebiet in vier Cluster eingeteilt, jedes Cluster in verschiedene Sektoren. Los geht es in den Straßenzügen Hasenbusch, Am Raaer Moor und Luise-Schenk-Straße. „Wir sind parallel zum Ausbau im ersten Cluster, der sich westlich der Bahntrasse und nördlich der Krückau befindet, bereits in den Planungen für die Anbindung weiterer Elmshorner Stadtgebiete“, sagt der Stadtwerke-Chef Sören Schuhknecht. Die Elmshorner Politik begrüßt das Vorhaben. Zweimal in Folge blieb der Stadtwerkegewinn in Höhe von 1,9 Millionen Euro zu 100 Prozent bei dem Versorgungsunternehmen, gedacht als Startkapital für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur.

Ausbau des Probstendamms: Im Frühjahr beginnen die Arbeiten zum vorübergehenden Umbau des Probstendamms. Der ist nötigt, um den Verkehr umleiten zu können, sobald die Schauenburger Straße für den Neubau des Rathauses gesperrt wird. Der Umbau ist kompliziert. Um die Straße für den regulären Verkehr freigeben zu können, müssen die Ampelanlage an der Kreuzung mit dem Wedenkamp und die gegenüberliegende Einfahrt zum Südufer umgebaut werden. Unter anderem wird die Verkehrsinsel an der Einfahrt wegfallen, sodass vom Probstendamm aus in alle Richtungen abgebogen werden kann. Zudem soll der Buttermarkt eine weitere Ausfahrt erhalten, die aber erst mit Sperrung der Schauenburger Straße in Betrieb gehen wird. 430.000 Euro investiert die Stadt Elmshorn in diese Maßnahme, die spätestens im Herbst 2020 fertiggestellt werden soll.

Amt Elmshorn-Land: Das Amt investiert 80.000 Euro in neue Finanzsoftware und Wahlsoftware. Die Amtsverwaltung – 38 Mitarbeiter betreuen von hier aus mehr als 13.000 Einwohner – wird für 25.500 Euro mit neuen PCs und Büromöbeln ausgestattet.

Klein Nordende: Einstimmig haben Klein Nordendes Gemeindever­treter im November die Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzepts und eines Energetischen Quartierskonzepts für den Kernbereich des Dorfes be­schlossen. In beide Projekt sollen die Bürger einbezogen werden. Vorange­trieben werden sollen beide Projekte von einer Lenkungs­gruppe. Im Frühjahr soll es losgehen, wenn ein Planungsbüro gefunden wurde. 200.000 Euro fließen zudem in den Ausbau der Bürgermeister-Diercks-Straße. Der Schulverband Klein Nordende-Lieth wird 12.700 Euro in Einrichtung und Mobiliar der Schule investieren.

Klein Offenseth-Sparrieshoop: Die Gemeinde will Flächen am Fasanenweg, Tannenweg und an der Heidkoppel kaufen (340.500 Euro) sowie Gewerbeflächen erwerben (2,75 Millionen Euro). 150.900 Euro werden in die Digitalisierung der Schule investiert. Die Jugend soll eine Begegnungsstätte bekommen (171.000 Euro). Die Feuerwehr kann für 23.000 Euro neue Ausrüstung anschaffen. Ein neues Gerätehaus wird geplant. Geplant ist auch ein Rad- und Gehweg an der Horster Landstraße.

Kölln-Reisiek: Derzeit wird die Grundschule erweitert und zum Generationsübergreifenden Bildungszentrum umgebaut. Es entstehen 500 Quadratmeter zusätzliche Fläche für Mensa, Klassen- und Fachräume, die außerhalb der Schulzeit, von Vereinen genutzt werden können. Die Betreuung für den Offenen Ganztag an der Grundschule wird von der Lebenshilfe übernommen. Die Sanitärräume in der Mehrzweckhalle werden für 170.000 Euro und das Regenrückhaltebecken für 66.000 Euro saniert. Der Kita-Neubau Blühwiese nahe dem Gemeindezentrum soll ein Krippenhaus mit 50 Plätzen werden.

Raa-Besenbek: Das Dorf plant an der Straße Besenbek einen gemeinsamen Kindergarten mit der Stadt Elmshorn. Für den Erwerb von Flächen stehen für 2020 174.000 Euro zur Verfügung. Der Gemeinderat hat einer Änderung des Flächennutzungsplanes bereits einstimmig zugestimmt. Neben einer Kita soll ein kleines Wohngebiet (700 bis 900 Quadratmeter) entstehen. Das größte Vorhaben der Gemeinde ist die Sanierung der Schmutzwasserkanäle durch den Abwasserverband. Investitionssumme: 10.000 Euro. Für weitere 10.000 Euro werden Möbel und eine Küche für das Gemeindezentrum angeschafft.

Seestermühe: In der „Alten Schule“ mit Kindergarten, Büro des Bürgermeisters und einer Wohnung sollen Fenster und Leitungen für Heizungen und Trinkwasser saniert werden. Dafür werden 25.000 Euro bereitgestellt. Zudem hat sich der Schulverband Seestermüher Marsch die Umstellung auf LED-Beleuchtung auf die Agenda geschrieben (40.000 Euro). Der Hörster Damm wird saniert. Im Haushalt sind dafür 30.000 Euro veranschlagt.

Seester: Die 900-Seelen-Gemeinde investiert 86.900 Euro in die Ausstattung der Feuerwehr. Angeschafft werden unter anderem ein Mehrzweckfahrzeug, Funk und Lichtmast sowie Schutzkleidung. Die Planung des Radweges am Schulsteig kostet mit 25.000.

Seeth-Ekholt: Ein bedeutendes Projekt für Seeth-Ekholt ist das Neubaugebiet Groot Weid südlich der Dorfstraße. Im Februar hatte die Gemeinde mit der Erschließung begonnen. Jedes der 30 Baugrundstücke hat auch schon seinen Anschluss für das schnelle Glasfaserkabel. Die ersten Einfamilienhäuser befinden sich im Bau. Die Neue GeWoGe will ein Gebäude mit 13 Wohnungen errichten. Für 350.000 Euro wird ein neues Feuerwehrauto angeschafft.

Und das wurde aus den Projekten der Agenda 2019

Der Stadtumbau West im Sanierungsgebiet Krückau-Vorstegen in Elmshorn kam kaum voran. „Die Umsetzungsquote 2019 war schlecht, weil wir Schlüsselpositionen nicht besetzen konnten“, sagt Bürgermeister Volker Hatje. „Uns fehlen Tiefbauingenieure, Verkehrs- und Stadtplaner.“ Auch die Eröffnung des Badeparks musste ins kommende Jahr verschoben werden. Der Grund: Ausschreibungen mussten wiederholt, die Abbruchfirma gewechselt werden. Zudem waren Handwerksfirmen nur schwer zu bekommen. Die Kremerhallen am Osterfeld wurden abgerissen, es entstand o Platz für die Verlegung der Schauenburger Straße. Die Sanierung der Hamburger Straße zwischen Adenauerdamm/Langelohe und Hainholzer Damm wurde abgeschlossen, die Paul-Dohrmann-Schule zur Bewegungskita umgebaut, die Weiße Villa saniert.