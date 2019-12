Moorrege. Das Neujahrsbaden der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Region Uetersen hat Tradition. Im vergangenen Jahr wagten mehr als 50 Menschen den Sprung bei Nieselregen und drei Grad Lufttemperatur ins sechs Grad kalte Wasser. Auch an diesem Sonntag, 5. Januar, von 14 Uhr an wird das Freibad Oberglinde in Moorrege Schauplatz und Bühne für Eisbader.

Wie gewohnt gibt es Kinderpunsch und Glühwein – auch für Zuschauer, die zum Anfeuern kommen. Der DLRG Region Uetersen sorgt zudem für Berliner. Im Snack-Café im Freibad werden Würstchen, Frikadellen und Kaffee verkauft. Der DLRG bittet Teilnehmer und Schaulustige wegen der Nachhaltigkeit, einen eigenen Becher mit zubringen.

Eisbaden ist nicht ganz unbedenklich. Untrainierte und Unerfahrene sollten sich langsam an die kühlen Temperaturen herantasten, zum Beispiel mit Wechselduschen oder Kneipp-Bädern, heißt es auf www.gesundheit.de. Man sollte nie allein, sondern immer in Gruppen baden gehen, da die Gefahr eines lebensgefährlichen Kälteschocks besteht.

Da besonders Hände und Füße schnell an Körperwärme verlieren, sollten die Hände beim Baden in die Luft gehalten und vermieden werden, den Kopf unter Wasser zu tauchen. Spätestens nach fünf Minuten wieder rauskommen, um eine Unterkühlung zu vermeiden. Nach dem Eisbad sofort warme Kleidung anziehen. Sport ist nicht empfohlen, denn der Körper sollte sich erst regenerieren. Menschen mit körperlichen Beschwerden sollten das Eisbaden mit dem Arzt absprechen.

Wer nicht bis zum Wochenende warten möchte, der ist beim Neujahrsschwimmen an der Costa Kiesa in Tangstedt (Kreis Stormarn) genau richtig. Von 14 Uhr an können Wagemutige in die diesmal vermutlich nicht allzu kalten Fluten des Baggersees springen und sich anschließend am Lagerfeuer mit heißen Getränken, Kuchen und einer Suppe wieder aufwärmen. Während der Veranstaltung ist der Parkplatz an der Harksheider Straße in Tangstedt geöffnet.

Auch die Stadtpark Norderstedt GmbH, das Arriba-Strandbad und das Strandhaus Norderstedt laden für Mittwoch zum Neujahrssprung ins kühle Nass ein. Hartgesottene Schwimmer können sich in der Zeit von 13 bis 13.45 Uhr im Strandhaus Norderstedt treffen und um 14 Uhr den Sprung in den Stadtparksee wagen. Als Belohnung gibt es auch hier hinterher ein kostenloses Heißgetränk. Die Gewinner des alljährlichen Bade-Kostümwettbewerbs können sich außerdem über einen Gutschein im Wert von 100 Euro vom Strandhaus freuen.

Auch in Bad Segeberg wird am 1. Januar angebadet. Der Förderverein des Ihlsee-Strandbades an der Kurhausstraße gibt um 13 Uhr den Startschuss für den Sprint ins Wasser.

Anbaden: So 5.1.2020, 14 Uhr, Freibad Oberglinde, An der Tonkuhle 16, freier Eintritt