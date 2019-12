Hasloh/Tangstedt. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Tangstedt verunglückt. Der 31-Jährige, der in der Gemeinde wohnt, hatte sich einer Kontrolle der Beamten entziehen wollen. Offenbar stand er unter Alkoholeinfluss und wollte mit der Flucht seinen Führerschein retten.

Nach Polizeiangaben war der Mercedes des Mannes in der Nacht zu Sonnabend gegen 2.30 Uhr einer Streife des Polizeireviers Rellingen aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Beamten, die gerade an der Kieler Straße in Hasloh unterwegs waren, folgten dem Fahrzeug ein kleines Stück und entschlossen sich dann, den Fahrer zu kontrollieren. Der 31-Jährige, der inzwischen auf die Pinneberger Straße in Richtung Tangstedt abgebogen war, ignorierte zunächst alle Anhaltesignale des Streifenwagens. Dann jedoch hielt er am Straßenrand an. Als die Beamten mit ihrem Streifenwagen neben dem Mercedes stoppten, gab dessen Fahrer plötzlich Vollgas und raste in Richtung Tangstedt davon.

Weit kam der Mann nicht. In Höhe der Einmündung Siebendörfer Weg verlor er die Kontrolle über das schnelle Fahrzeug, das zunächst in den rechten Graben geriet und dann quer über die Fahrbahn in den linksseitigen Graben schleuderte. Dort touchierte der Mercedes einen Baum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Seinen Führerschein ist er los. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten schickte die Leitstelle die Feuerwehren aus Tangstedt und Rellingen zur Einsatzstelle.