Schenefeld. Brigitte Daum ist das 114. Ratsmitglied in der Geschichte der Schenefelder SPD – und ein ganz besonderes dazu: Dank der 71-jährigen Nachrückerin geht die Stadt mit einem verabschiedeten Haushalt ins neue Jahr. Weil Brigitte Daum in der Sitzung der Stadtvertretung Mitte Dezember kurzfristig nach dem Mandatsverzicht von Ingo Meier einsprang, blieb die Ein-Stimmen-Mehrheit von Grünen und SPD bestehen, und damit bekam der Haushaltsplan eine wenn auch knappe Mehrheit.

Nachdem Ex-Grünen Ratsmitglied Gerd Schwarz sein Mandat mit zur Wählergemeinschaft BfB genommen hatte, war die Mehrheit von Grün-Rot geschrumpft – und es drohte ein Patt, weil Ingo Meier aus beruflichen Grünen nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. Weil dieses in der Zukunft häufiger der Fall gewesen wäre, verzichtete er letztlich auf sein Mandat, sodass die pensionierte Lehrerin kurzfristig nachrücken konnte. Sie war bereits von 1970 bis 1999 SPD-Mitglied, trat dann jedoch aufgrund der Haltung der Partei zum Kosovo-Krieg aus. 2016 revidierte sie ihren Entschluss und will nun zeigen, „dass es auch in meinem Alter noch möglich ist, in der Politik aktiv zu sein.“

Bereits im Mai ist Anne-Kristin Kellner (36) für die SPD in die Ratsversammlung nachgerückt. Sie ersetzte Alexander Forst, der ebenfalls aus beruflichen Gründen die Segel gestrichen hatte. Die Rechtsanwältin gehört seit 2016 als bürgerliches Mitglied der SPD-Fraktion an und hatte bei der Kommunalwahl 2018 nur um zwei Stimmen ein Direktmandat verpasst. „In der SPD aktiv zu werden, war für mich eine Herzensentscheidung“, sagt die 36-Jährige, die aktuell das jüngste Mitglied in der Schenefelder SPD-Fraktion ist.

Deren Fraktionschef Niels Wieruch freut sich über die beiden Neuzugänge in der Ratsversammlung – und hofft, dass es gemeinsam möglich wird, 2020 wichtige Weichen für die Stadt zu stellen. Die Partei möchte die Sanierung des Schulzentrums, den Stadtkern und die Gründung von Stadtwerken voranbringen.