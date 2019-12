Halstenbek. Es umfasst insgesamt neun Kapitel, deckt die Zeit von 1870 bis heute ab und ist ganze 240 Seiten stark: Die Rede ist vom neusten Werk des Frauengeschichtsateliers Halstenbek, das vor kurzem erschienen ist. Der Titel lautet: „Halstenbeker Frauen in Arbeit und Beruf“ – und er ist Programm.

Im Garten ihrer Villa veranstaltete Elisabeth Reifkogel Aufführungen.

Foto: Arne Kolarczyk

„Wir bilden ab, wie die wirtschaftliche, politische und rechtliche Situation war, der sich die Frauen stellen mussten“, sagt Celia Letzgus, Halstenbeks Gleichstellungsbeauftragte. Sie hatte 2009 das Frauengeschichtsatelier gegründet, das seitdem in mehrjähriger Arbeit drei Projekte bearbeitet hat. Die zehn Aktiven erstellten den Band „Porträts Halstenbeker Frauen“, ehe ein Porträt der Heidewegsiedlung aus weiblicher Sicht folgte und schließlich ein Buch zum Thema „25 Jahre Gleichstellungsarbeit in Halstenbek“ folgte.

Mit dem nun erschienen neuen Werk, das mehr als drei Jahre in Anspruch nahm, wird wieder „ein interessanter Blick in die Vergangenheit möglich“, wie die Gleichstellungsbeauftragte erläutert. Die Autoren haben nicht nur den gesamtgesellschaftlichen Kontext abgebildet, sondern auch mehrere Halstenbeker Frauen und ihre Arbeitsleistungen beschrieben. „Es geht um bezahlte und unbezahlte Arbeit, um ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch um Kindererziehung und Haushalt“, so Letzgus weiter. So wird etwa dargestellt, wie der harte Arbeitsalltag für Frauen in den vielen Baumschulen ausgesehen hat, die damals kennzeichnend für Halstenbek waren. Letzgus: „Wir haben jedem Kapitel Zeitzeugenberichte hinzugefügt.“ Teilweise haben diese sich aus alten Aufzeichnungen ergeben, teilweise konnten aber auch noch lebende Zeitzeuginnen beziehungsweise deren Nachkommen befragt werden.

Marita Lüdemann an ihrem Arbeitsplatz im Axel-Springer-Verlag.

Foto: Frauengeschichtsatelier Halstenbek

In kurzen Porträts werden Frauen aus der Gemeinde und ihre Tätigkeiten beschrieben – „Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten“, wie Letzgus betont. Auf diese Weise solle „ein Querschnitt an Frauenleben“ abgebildet werden. So wird etwa die Malerin und Künstlerin Elisabeth Reifkogel (1871 - 1924) porträtiert, die mit ihrem Mann in einer Villa mit einem großen Park lebte. In ihrem „Landhaus am Holm“ fanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche künstlerische Aufführungen statt, die für die Nachwelt in Bildern festgehalten worden sind.

Auch die Frauen der Familie Lüdemann spielen in dem Werk eine große Rolle. Drei Generationen sind beschrieben – als letztes Marita Lüdemann, die heute Hoffmann mit Nachnamen heißt und ab 1966 als Stenotypistin im Axel-springer-Verlag in Hamburg arbeitete.

„Wir bilden einen Teil der Geschichte Halstenbeks ab“, sagt Celia Letzgus. Sie hat sich entschieden, das Werk professionell layouten und drucken zu lassen. 300 Exemplare sind von „Halstenbeker Frauen in Arbeit und Beruf“ erschienen, das zum Preis von 15 Euro im Rathaus, den Büchereien in Krupunder und Halstenbek-Ort sowie bei der Buchhandlung Cremer erhältlich ist.

Für das Frauengeschichtsatelier beginnt jetzt ein neues Kapitel. „Ich habe vorgeschlagen, das Thema ‘Männlichkeit zwischen Tradition und Moderne’ zu bearbeiten“, so Letzgus.