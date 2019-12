Quickborn. Alte Musik ist seit jeher die Spezialität der jungen Musiker des Ensemble Merlini. Das war schon so, als sie 2001 und 2004 – damals als Instrumentalisten der Norderstedter Musikschule und Soprane des Hamburger Knabenchors - zwei erste Bundespreise in der Kategorie Alte Musik beim Wettbewerb Jugend Musiziert gewannen. Jetzt treten die inzwischen fertig studierten Musiker in der Quickborner St. Marien-Kirche auf. Am Sonntag, 5. Januar, mit weihnachtlicher Instrumental- und Vokalmusik des 18. Jahrhunderts. Der Konzerttitel stammt von Felix Mendelssohn-Bartholdys Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“, von der Schumann 1840 urteilte, das Stück verdiene „eine Weltberühmtheit“.

Der Quickborner Kulturverein hat das Konzert gemeinsam mit dem Förderkreis Kirchenmusik St. Marien organisiert. Neben Mendelssohn stehen zeittypisch Kompositionen von Georg Philipp Telemann, Heinrich Schütz oder Antonio Vivaldi auf dem Programm.

Am Vorabend werden sich die Musiker mit ihrem Programm schon im Hamburger Komponistenquartier warmspielen. Denn Georg Philipp Telemann, der in dem dortigen Museum ausführlich gewürdigt wird, war mit Hamburg eng verbunden. Von 1721 bis 1767 wirkte er als Musikdirektor der fünf Hauptkirchen und leitete zwischenzeitlich noch die Hamburger Oper am Gänsemarkt.

Obwohl Genies wie Händel und Hasse damals aus der Stadt geekelt worden waren, gab es ein intensives musikalisches Leben in Hamburg und ringsum. Telemann kam bis nach Paris, und auf Einladung des Uetersener Klosterprobstes Benedikt von Ahlefeldt (1678-1757) gastierte er auch häufiger im Kloster Uetersen. Insofern nimmt das Ensemble Merlini mit seinem Programm bisweilen tiefe historische Wurzeln auf, um daran in lebendig erhaltener Tradition neu anzuknüpfen.

Konzert: So 5.1., 16 Uhr, St. Marien Quickborn, Kieler Str. 106, Karten kosten 20 Euro, zu erwerben in der Buchhandlung Theophil, Telefonnummer 04106/604 20.