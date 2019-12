Seester. Angesichts kühler Temperaturen wollten Hausbewohner in Seester am Sonntag gegen 16 Uhr den Kamin anfeuern. In der Folge kam es zu einem sogenannten Kaminbrand, sodass die Leitstelle 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Seester und Klein Nordende zum an der Dorfstraße gelegenen Einfamilienhaus entsandte. Die benötigten gemeinsam mit einem angeforderten Schornsteinfeger mehr als eine Stunde, um die Lage in den Griff zu bekommen.