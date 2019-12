Barmstedt. Neben dem Barmstedter Rathaus entsteht ein großer Neubau, in den die Stadtbücherei ziehen und in dem ein Stadtarchiv entstehen soll. Und auf der Schlossinsel Rantzau nehmen die Pläne für die Sanierung der denkmalgeschützten Bausubstanz konkrete Züge an: Zwei Punkte aus der Agenda für den Norden des Kreises. Was sonst noch passiert:

Schlossinsel Rantzau: Die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden historischen Gebäude auf der Schlossinsel soll in die konkrete Planung gehen. Ein Gutachten ist mit Geld vom Land in Auftrag gegeben, das die einzelnen Sanierungsmaßnahmen und Kosten für das Museum (ehemaliges Amtsgericht), Galerie-Atelier (Gerichtsschreiberhaus), Café (Gefängnis) und Herrenhaus ermitteln soll. Der Untersuchungsbereich reicht bis zum Boule-Platz und der Wassermühle.

Stadtbücherei: Sie soll vom Holstenring an den Markt neben das Rathaus umziehen. Dafür wird das Gebäude des früheren Hotels Stadt Hamburg zum Teil abgerissen, vollständig entkernt und neu gebaut. Nur die Fassade soll stehen bleiben. Ein Investor wird in den vier- bis fünfgeschossigen Komplex mit etwa 60 Wohnungen rund 13 Millionen Euro investieren. Die Stadt wiederum erwirbt 650 Quadratmeter im Erdgeschoss für die Bücherei, wofür allerdings der Kaufpreis noch verhandelt werden muss. Im Gespräch waren 2,5 Millionen Euro. Baubeginn soll Mitte des Jahres sein und Fertigstellung Ende 2021. Bürgermeisterin Heike Döpke: „Die Bücherei soll zu einem dritten Ort neben dem Zuhause und der Arbeitsstätte werden, an dem die Menschen sich gern treffen, miteinander ins Gespräch kommen und sich wohlfühlen.“

Soziale Medien: Die Stadt will ihren Auftritt im Internet komplett neu überarbeiten. Es wird eine neue Homepage geben und es sollen auch künftig aktuelle Mitteilungen über Facebook und Instagram veröffentlicht werden, kündigt Bürgermeisterin Heike Döpke an. Darum wird sich die neue Mitarbeiterin Saskia Franz kümmern. Die Internetpräsenz müsse verbessert werden, lautete eine Empfehlung des Stadtmarketing-Gutachtens. Die alte Homepage ist von 2013, was im Internet-Zeitalter heute Welten von einer modernen Performance entfernt sei, so Büroleiter Sven Werner.

Schuldorf: Die Gottfried-Semper-Schule soll erweitert werden. Die Grund- und Gemeinschaftsschule mit ihren 950 Schülern platze aus allen Nähten, sagt Bürgermeisterin Döpke. Insbesondere die Anforderungen für die Schulassistenten und Integrationsklassen verlangten mehr Klassen- und Fachräume. Der genaue Raumbedarf muss noch ermittelt werden. Zudem werden alle Schulen der Stadt mit 188 iPads ausgerüstet.

Stadtarchiv: Die Stadt will zusammen mit den Ämtern Hörnerkirchen und Rantzau ein Archiv einrichten. Bislang hatte der Heimatforscher Hartmut Trede aus Bokel sich ehrenamtlich um die Aufarbeitung der Stadtgeschichte gekümmert. Nun soll die Mitarbeiterin Christina Bradler gemäß dem Landesarchivgesetz mit Unterstützung der Ämter ein richtiges Archiv aufbauen. Der Standort könnte in die neue Bücherei am Rathaus integriert werden.

Verwaltung und Finanzen: Barmstedt wird 2020 als eine der letzten Stadtverwaltungen im Kreis Pinneberg die doppische Haushaltsführung etablieren. Statt nur Einnahmen und Ausgaben aufzuführen, wird bei der kaufmännischen doppelten Buchführung auch das Vermögen der Stadt bewertet und für jede Investition die Instandhaltung als zusätzlicher Kostenfaktor berücksichtigt. Daran, dass Barmstedts laufende Kosten um 2,6 Millionen Euro nicht gedeckt sind, wird sich dadurch nichts ändern. Außerdem wird Barmstedt im neuen Jahr erstmals eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte beschäftigen.

Die Kampstraße wird für eine halbe Million Euro im zweiten Bauabschnitt komplett saniert. Das Kopfsteinpflaster bleibt an markanten Stellen erhalten. Auch die Neue Straße soll erneuert werden. Der Abwasserzweckverband wird 2020 zunächst die Abwasserleitungen dort erneuern.

Krückaubrücke: Die Holzbrücke über die Krückau am Strandbad am Rantzauer See wird erneuert. Die alte ist marode und sollte bereits im Jahr 2019 ausgetauscht werden. Kosten: 30.000 Euro.

Das Seniorenheim am Rantzauer See, das letzte kommunal geführte Altenheim im Kreis Pinneberg, ist finanziell über den Berg. Mit rund 120.000 Euro Überschuss bei einer Belegung von mehr als 99 Prozent ist das 2012 für neun Millionen Euro neu gebaute Heim erstmals in schwarzen Zahlen. Allerdings steht immer noch die Klärung eines erheblichen Wasserschadens aus, der einige Räume lange unbenutzbar machte, erklärt Verbandsvorsteherin Döpke. Bei einem ersten Gerichtstermin ist jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, das die Baugrunduntersuchung von 2010 auf ihre Richtigkeit hin überprüfen soll.

Küsterkamp: Der Ladenleerstand soll 2020 beendet werden. Bürgermeisterin Döpke will dazu Gespräche mit Investoren führen. Auch die enge Einfahrt vom Markt aus soll sich mit dem geplanten Neubau des Wohn- und Büchereikomplexes verändern.

Reichenstraße: Der Durchgangsverkehr in der innerstädtischen Reichenstraße führe immer mehr zu Behinderungen durch geparkte Fahrzeuge, die widerrechtlich abgestellt werden, sagt Heike Döpke. Dieses Verkehrsproblem möchte sie 2020 noch einmal dahingehend untersuchen lassen, ob nicht eine Einbahnstraßenregelung eine verkehrliche Verbesserung schaffen würde, mit der auch die Geschäftsleute in der Innenstadt gut leben könnten.

Bahnhöfe: An den beiden AKN-Haltestellen Bahnhof- und Brunnenstraße sollen abschließbare Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Der Bedarf sei da, sagt Bürgermeisterin Döpke. An der Brunnenstraße soll zudem für mehr Licht gesorgt werden. „Dort ist es klein, eng und dunkel.“

Brande-Hörnerkirchen: Die Grundschule Hörnerkirchen wird für 50.000 Euro mit neuen Medien ausgestattet. Und die Turnhalle bekommt eine neue Beleuchtung. Zudem soll untersucht werden, ob der Ausbau des Glasfasernetzes auch in den weniger bewohnten Ecken wie der Schierenhöhe fortgesetzt werden kann. Nahe der Kirche soll ein Wohnpark mit kleinen Häusern für ältere Bürger des Dorfes geschaffen werden. 15 Einheiten mit je 60 Quadratmeter Größe sollen hier entstehen. Und bei der Kinderbetreuung sucht die Gemeinde eine Alternative für alle 100 Kitaplätze an einem Standort, die zurzeit auf drei Standorte verteilt sind.

Westerhorn: Das Dach des Gemeindesaals in Westerhorn wird für 120.000 Euro erneuert. Dort soll auch in Bahnhofsnähe die Bike-and-ride-Anlage vergrößert werden.

Hemdingen: Der geplante Neubau des Kindergartens in Hemdingen, den die vier Gemeinden Hemdingen, Bilsen, Langeln und Heede mit zurzeit 110 Kindern betreiben, soll in Angriff genommen werden. Baubeginn soll nach Auskunft von Amtsdirektor Heinz Brandt, der zum Jahresende in Ruhestand geht, in der zweiten Jahreshälfte sein. Kosten: etwa 1,5 Millionen Euro für vier zusätzliche Krippen- und zwei Elementargruppen.

Neubaugebiete: Die Gemeinden des Amtes Rantzau wollen wachsen. In Bevern gibt es fünf Baugrundstücke am Barmstedter Wohld, die bereits alle verkauft sind. Auch in Bokholt-Hanredder sind die 25 Bauplätze am Eichenring veräußert. In Bullenkuhlen ist Am Kreuzrebenbach noch eines der 15 Baugrundstücke zu haben. In Ellerhoop soll am Grotkamp ein vierter Bauabschnitt erfolgen. In Groß Offenseth-Aspern sind zehn der 14 Grundstücke am Tannenhof verkauft. In Heede entstehen südlich der Hoffnunger Chaussee 32 Baufelder. In Hemdingen, wo bereits ein Teil der sieben Grundstücke im Gewerbegebiet Ohlenkamp bebaut ist, sollen jetzt am Nienkamp 20 Plätze für Einfamilienhäuser erschlossen werden. Und in Lutzhorn schafft zwölf Bauplätze am Lindenweg.

Und das wurde aus den Projekten der Agenda 2019

Für die erheblichen Wasserschäden an der neuen Doppelsporthalle an der Schulstraße in Barmstedt gibt es immer noch keinen Sanierungsplan. Die Stadt hofft aber, dass sie bald vor Gericht recht bekommt, die Halle auf Kosten einer der Baufirmen für die gutachterlich ermittelten eine Million Euro sanieren zu können.

Auch die geplante Fischaufstiegshilfe in der Krückau am Rantzauer See ist nicht realisiert worden.

Auf dem Gelände an der früheren Genossenschaftsmühle sind jetzt 72 neue Wohneinheiten entstanden, in denen betreutes Wohnen möglich ist.

In der Gebrüderstraße sind übergangsweise 20 Krippenplätze geschaffen worden, bis der neue Kindergarten im Neubaugebiet an der Düsterlohe fertiggestellt ist.

Und auch hinter die Bürgermeisterwahl kommt ein Haken. Heike Döpke ist im Mai mit 76,5 Prozent der Stimmen gegen Herausforderer Christian Maier aus Quickborn als Barmstedter Verwaltungschefin für weitere sechs Jahre wiedergewählt worden.