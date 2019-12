Kreis Pinneberg. Noch vier Tage, dann geht 2019 zu Ende. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht immer noch, wo sich das neue Jahr am besten begrüßen lässt. Konzert, Schlemmerabend oder Party – der Kreis Pinneberg hat da einiges zu bieten. Hier kommt eine kleine Auswahl an Ausgehtipps für Kurzentschlossene.

Party

Das Opposti in Pinneberg (Bismarckstraße 8a) lädt zu einer Dance-Night ab 20 Uhr ein. Ein DJ legt auf, es gibt aber auch Live-Musik. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 49 Euro. Dafür bietet die Location eine Cocktailbar, Snacks, eine Fotobox sowie Berliner und Sekt zum neuen Jahr.

In der Diskothek Eberts in Schenefeld (Friedrich-Ebert-Allee 3–11) werden seit vielen Jahren Silvesterpartys gefeiert. Karten gibt es für 17 Euro an der Abendkasse. Dafür kann man in der Großraumdisco ab 21 Uhr richtig abfeiern. DJ Steve legt auf.

Und noch einmal Schenefeld. Auch im Casino (Kiebitzweg 2) wird gefeiert. Gäste bekommen einen Begrüßungscocktail, können sich an einem Snackbüfett bedienen und: tanzen. Sogenannte Fun-Spiele kosten nichts, es gibt allerdings auch nichts zu gewinnen. Wer klassische Casinospiele bevorzugt, zahlt dafür extra. Einen Mitternachtssekt und Berliner gibt es auch. Karten kosten 39 Euro. Achtung: Ein Personalausweis ist zwingend erforderlich.

Die Moskito Bar in Wedel hält es vergleichsweise einfach. Gespielt wird Musik von gestern und heute. Ab 21 Uhr versammeln sich im Krohnskamp 129 aufgeschlossene Leute, um zusammen ins neue Jahr zu grooven. Der Eintritt ist frei. Die Bestellungen werden normal abgerechnet.

Gleich mehrere verschiedene Bars bietet die Party in Bokholt-Hanredder. In der Sporthalle (Hauptstraße 85) wird erneut mit DJ I.C H gefeiert. Er sorgt mit Deutsch-Pop und Schlagern für Stimmung. Um 19.30 Uhr geht es los. Eine Bierbar, Cocktailbar, Sektbar, sowie eine Snackbar sind im Preis von 30 Euro enthalten.

Ein Höhenfeuerwerk gibt es gegen Mitternacht bei den Landungsbrücken auf Helgoland zu sehen. Danach steigt eine Party in der Nordseehalle (Kurpromenade 8). Beginn: 0.30 Uhr. Karten zu zehn Euro können unter Telefon 04725/80 88 05 bestellt werden.



Musik

Das Silvesterkonzert der Musikschule Pinneberg findet wieder statt. Im Ratssitzungssaal (Bismarckstraße 8) treten um 16 Uhr das Akkordeonorchester Harmonia und die Sopranistin Alexandra Kuchel auf. Achtung: Es gibt nur noch wenige Restkarten im Bücherwurm (Dingstätte 24). Unter Leitung von Leonid Klimaschewski werden Instrumentalkompostionen von Johannes Brahms, sowie Melodien aus Operette und Musical gespielt.

Auch in der Immanuelkirche in Wedel erklingen festliche Töne. Mit Pauken, Trompeten und Orgel wird hier der Abschluss des Jahres gefeiert. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr in der Küsterstraße 4. Karten kosten ab zwölf Euro.

Ein traditionell, festliches Konzert gibt auch dies Jahr wieder die Kirchengemeinde St. Nikolai in Elmshorn. Die Kirche Am Alten Markt verspricht einen schönen Jahresabschluss mit Kompositionen unter anderem von Johann Sebastian Bach. Um 19 Uhr ist Beginn. Karten können für acht Euro an der Abendkasse gekauft werden.

Schlemmen

Das Restaurant Heinsen’s in Ellerbek (Hauptstraße 1) bietet ein Menü an. Für 109 Euro können Gäste ab 19 Uhr nach Herzenslust schlemmen. Hauptgang: Zweierlei vom deutschen Weiderind, gebraten und geschmort. Wer möchte, kann nach 22.30 Uhr weiterfeiern, Musik vom DJ, Champagner und Feuerwerk inklusive. Dieses erweiterte Party-Angebot kostet dann 165 Euro. Reservierung sind unter Telefon 04101/377 70 möglich. Das Heinsen’s-Team bitte für beide Angebote um Vorkasse.

Meusels Landdrostei (Dingsstätte 23) in Pinneberg bietet zu Silvester ein reichhaltiges Büfett in den Barocksälen an. Los geht’s um 19 Uhr. Der Abend kostet 42 Euro pro Person beziehungsweise 79 Euro inklusive empfohlener Weine und Getränke. Gänge-Liebhaber bekommen im Restaurant ein Fünf-Gänge-Menü für 79 Euro serviert (99 Euro inklusive Wein).

Einen stimmungsvollen Abend verspricht auch das Pinneberger Restaurant Rolin im Hotel Cap Polonio (Fahltskamp 48). Mit einem Sechs-Gänge-Silvestermenü werden die Gäste hier verwöhnt. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr. Das Menü kostet 139 Euro pro Person. Reservierungen sind unter Telefon 04101/5330 möglich.

Auch das Schulauer Fährhaus in Wedel hat viel zu bieten. Im Restaurant Strandgut in der Parnaßstraße 29 zaubert der Küchenchef Franz Jost seinen Gästen ein Vier-Gänge-Menü (68,50 Euro). Beginn ist um 20 Uhr. Büfett-Freunde kommen aber auch nicht zu kurz. Ein Büfett und eine anschließende Party bis voraussichtlich 3 Uhr stehen nämlich auch auf dem Programm. Die Hauptgerichte werden in der offenen Showküche zubereitet. Das Dessert-Büfett setzt den Schlusspunkt hinter 2019. Für Stimmung sorgt nach dem Essen ein DJ. Wer sich für dieses komplette Partypaket interessiert (Beginn 19.30 Uhr), der ist für 119 Euro dabei. Karten unter 04103/920 00.