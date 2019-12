Quickborn. Beim Frontalzusammenstoß eines Ford Fiesta und eines Mini-Cabrios vor der Feuerwache an der Marktstraße in Quickborn ist am späten Montagnachmittag eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Ihr Wagen wurde durch den Aufprall auf den Hof der Feuerwache geschleudert, sie war eingeklemmt. Feuerwehrleute schnitten das Auto auf der Fahrerseite auf und retteten die Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache aufgenommen.