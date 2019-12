Borstel-Hohenraden. Verstecken zwecklos: Polizeibeamte aus Pinneberg haben am Sonntagabend in Borstel-Hohenraden drei Einbrecher in einer Scheune auf frischer Tat festgenommen. Um kurz vor 18 Uhr hatte ein aufmerksamer Anwohner aus der Quickborner Straße über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass er in der Scheune eines ehemaligen Bauernhofes Taschenlampenschein gesehen und verdächtige Geräusche gehört habe. Mehrere Polizeibeamte aus Pinneberg, Rellingen, Quickborn und Norderstedt fuhren sofort zum Einsatzort.

Als die ersten Beamten die Scheune betraten, sahen sie drei Personen in den hinteren Bereich flüchten. Dieser dient als Lagerraum und war mit Kartons und Schränken vollgestellt, sodass eine schnelle Verfolgung nicht möglich war. Die Polizeibeamten durchsuchten die Scheune und nahmen zunächst einen 30-jährigen Rumänen fest, der sich in einem alten Garderobenschrank versteckt hielt. Hinter einer Zwischenwand erkannten die Polizeibeamten zwei weitere Tätern. Sie nahmen einen 22- und einen 24-jährigen Rumänen ebenfalls fest.