Rellingen. Die Vorfreude ist groß, die Proben sind zahlreich: Im kommenden Jahr will Oliver Schmidt mit der Kantorei ein weiteres Monumentalwerk der deutschen Musikgeschichte aufführen. Am 31. Oktober 2020 soll Johann Sebastian Bachs berühmte h-moll-Messe in der Rellinger Barockkirche erklingen, und mehr als zwei Stunden wird der Chor darin gefordert sein.

Kantor Oliver Schmidt liebt dieses Stück wegen der „hohen inhaltlichen Dichte jedes einzelnen Satzes“ – von der Kyrie-Litanei bis zum Dona Nobis Pacem. Eine solche Messe aufzuführen, das sei so oder so „ein intensiver Gottesdienst. Denn die Verbrüderung mit Gott im Barock hält bis heute“, sagt Schmidt. Die h-moll-Messe könne er in allen sechs Stimmlagen gut besetzen, er findet außerdem, dass Bach so viel Raum lasse, dass jeder den Text und die Musik subjektiv deuten könne. Das Klangvolumen vervielfachen in der Kirche außerdem Pauken, Trompeten und die Holzbläser mit schweren Soli. Geprobt wird mehr oder weniger das ganze Jahr.

Aber, das muss deutlich gesagt werden, Bachs Messe ist nur eines von rund 30 Konzerten, die nächstes Jahr in der Rellinger Kirche erklingen werden, die Hälfte davon unter der Regie von Oliver Schmidt. Das Herzstück bildet die Konzertreihe „12 x 19“, die am 19. jeden Monats für jeweils eine Stunde in der Kirche stattfindet. Zum Auftakt des Beethoven-Jahres 2020 sind am 19. Januar zum Beispiel drei Sonaten des musikalischen Freiheitsbotschafters unter dem Titel „Von Bonn nach Wien“ zu hören.

Jedes Konzert soll seinen eigenen Schwerpunkt haben, am 19. März etwa tritt eine sächsische Bläsertruppe in der Kirche auf, mit Posaunen und Trompeten wird das Ensemble dann barocke Klänge mit Jazz in Berührung bringen.

„Bei den 12 x 19-Konzerten kommt, wenn wir bestimmte Programme bieten, ein anderes Publikum, nämlich auch das jüngere“, erzählt Schmidt, den das natürlich freut. Als er Bruckners siebte Sinfonie angesetzt habe, sei die Kirche bis auf den letzten Platz voll gewesen.

Auch sein Rellinger Gospel-Train ist ein Erfolg. Die Gruppe gibt mindestens zwei Konzerte im Jahr, eines davon bei freiem Eintritt zugunsten von Amnesty International. Gesungen werden klassische Gospels, aber „ich schreibe auch zwei, drei Gospels selber, die teilweise sogar von anderen Chören nachgesungen werden“, sagt Schmidt, der zusätzlich Komposition studiert hat und zur Zeit überlegt, ob er am 19. November 2020 eigene klassische Kompositionen aufführen soll.

Schmidt findet es wichtig, alle musikalischen Epochen im Jahresprogramm zu haben. Deshalb ist ihm auch das traditionelle Maifestival sehr willkommen, das im kommenden Jahr vom 15. bis zum 17. Mai stattfindet. Es wird eine Beethoven-Würdigung werden, was zum 250. Geburtstag dieses Titanen romantischer Musik niemanden verwundern wird.

Was Schmidt schon jetzt verrät: Beim Festival wird ein selten gespieltes Streicher-Septett von Beethoven aufgeführt, „relativ schwer und aufwendig, weil Kammermusik zu siebt ja selten gut harmoniert“, sagt der Kantor dazu.

Bevor es dort aber losgeht, soll voraussichtlich wieder der Wettbewerb junger Musiker über die dortige Bühne gehen, der im vergangenen Jahr laut Oliver Schmidt so gut gelaufen ist – vom 24. bis 26. April. Erster Preis: ein Meisterkurs für Klavier, Geige oder Orgel. Wer den Preis erhält, darf wahrscheinlich am 14. Mai auf dem Maifestival ein Extra-Konzert geben. Das Ganze hält der rührige Rellinger Kantor für „eine gute Gelegenheit, die junge Generation an Kammermusik heranzuführen.“