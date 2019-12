Pinneberg. Glimpflicher als auf den ersten Blick vermutet ist ein Verkehrsunfall für eine Fußgängerin ausgegangen. Am Freitagabend wurde die Frau auf der Kreuzung an der Hans-Hermann-Kath-Brücke auf der innerstädtischen Seite angefahren. Die 20-Jährige betrat gegen 20 Uhr den Fußgängerüberweg an der Brücke. Ein 59-Jähriger wollte zur gleichen Zeit mit seinem Auto von der Elmshorner Straße auf die Hochbrücke in Richtung Quellental fahren.

Beim Abbiegen übersah der Autofahrer nach Polizeiangaben die Fußgängerin. Das Auto erfasste die 20-Jährige. Mit einer Platzwunde am Kopf wurde sie ins Krankenhaus gefahren. Für die Erstversorgung des Unfallopfers und die Aufnahme des Unfallhergangs musste die Hans-Hermann-Kath-Brücke für etwa 45 Minuten in Richtung Quellental gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. Dabei gibt es ein paar ungeklärte Fragen. Wer den Polizeibeamten mit sachdienlichen Hinweisen helfen kann, meldet sich bei unter Telefon 04101/2020.