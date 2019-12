Kreis Pinneberg. Von einer landesweiten Offensive für eine bessere ärztliche Versorgung sollen auch Patienten im Kreis Pinneberg profitieren. Konkret bedeutet das: Neue Ärzte kriegt der Kreis. Allein 14 zusätzliche Hausarztstellen sind von Februar an geplant, ebenso wie sechs zusätzliche Fachärzte mit psychotherapeutischem Schwerpunkt.

Laut einem Beschluss des Landesausschusses von Ärzten und Krankenkassen dürfen sich also 20 neue Medizinier im Kreis niederlassen. Grundlage ist laut Kassenärztlicher Vereinigung eine angepasste und vor allem verbesserte Bedarfsplanung, die nun auch die Häufigkeit von Erkrankungen bestimmter Bevölkerungsgruppen berücksichtigt.

In Elmshorn fehlen besonders viele Hausärzte

Demnach ist der Bedarf (oder der Mangel) an Hausärzten in Elmshorn und Umgebung besonders hoch. Denn allein dort werden im kommenden Jahr zwölf zusätzliche Allgemeinmediziner die Möglichkeit bekommen, eine neue Praxis zu eröffnen.

Mit einem Versorgungsgrad von 98 Prozent gelten Elmshorn und Umgebung als leicht unterversorgt. Ein Prozentsatz von 110 wird bundesweit für eine Region als ideal angesehen. Dabei gilt das Verhältnis von Arzt pro Einwohner, wobei ein Arzt auf 1670 Einwohner einer Quote von 100 Prozent entspricht.

Nach dieser Rechnung ist auch der Raum Pinneberg mit 108 Prozent knapp unterversorgt. Deshalb werden auch dem sogenannten „Mittelbereich Pinneberg“ eineinhalb neue Hausarztstellen zugestanden. Sie dürfen sich in der Kreisstadt niederlassen. Hinzu kommen kreisweit insgesamt sechs zusätzliche Facharztniederlassungen im psychotherapeutischen und psychosomatischen Bereich, darunter auch ein zusätzlicher Kinder- und Jugendpsychologe.

Kreis Pinneberg ist generell gut ausgestattet

Die generelle ärztliche Versorgung im Kreis gilt aber grundsätzlich als gut. Mit etwa 450 praktizierenden Ärzten und drei Krankenhäusern ist die Fläche ausreichend ausgestattet, der Versorgungsgrad liegt bei mehr als 100 Prozent. Da das nicht im ganzen Land der Fall ist und die halbjährlich erstellte Bedarfsplanung in einigen Regionen Lücken aufgezeigt hat, werden in ganz Schleswig-Holstein insgesamt rund 100 neue Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte und Psychotherapeuten geschaffen.

Den Löwenanteil machen zusätzliche Hausarztpraxen aus. Allein 50 neue Stellen für Allgemeinmediziner wurden genehmigt. Neben 12,5 Stellen in Elmshorn ist der Bedarf auch in den Mittelbereichen Geesthacht (12,5 Stellen), Husum (8) und Kaltenkirchen (9) hoch. Im Bereich der Psychotherapie entfällt der Großteil der mehr als 30 zusätzlichen Sitze neben dem Kreis Pinneberg auf ländlich geprägte Kreise wie Ostholstein, Plön und Herzogtum Lauenburg. Währen die Versorgung mit Kinderärzten in Pinneberg dem Ideal entspricht, fehlen im ganzen Land sechs Praxen – die meisten in Dithmarschen und Nordfriesland.

„Die gute Botschaft ist zunächst, dass mehr Ärzte und Psychotherapeuten in Schleswig-Holstein praktizieren können“, sagt Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Aber bisher existieren die neuen Stellen nur auf dem Papier, es müsse auch Menschen geben, die diese Praxen eröffnen wollen. „Neue Ärzte und Psychotherapeuten gibt es nicht auf Knopfdruck“, sagt Schliffke. Es sei erforderlich, den Arztberuf attraktiver zu machen und sich aktiv um den ärztlichen und psychotherapeutischen Nachwuchs zu kümmern.

Ärzte können sich ab Februar bewerben

Gleichwohl begrüßt sie die verbesserte Bedarfsplanung. „Die neue Richtlinie bildet den fiktiven Bedarf an Ärzten und Psychotherapeuten besser ab, wobei auch die Häufigkeit von Erkrankungen stärker berücksichtigt wird als bisher“, so Schliffke. Die interessierten Mediziner für den Kreis Pinneberg könnten sich von Februar an bewerben. Dann werden die zusätzlichen Stellen ausgeschrieben. Ob die neu in den Kreis zu lockenden Ärzte eine eigene Praxis eröffnen oder in eine alte Praxis einsteigen, sei ihnen überlassen, sagt Marco Dethlefsen, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.

Hintergrund des Ganzen ist die geänderte bundesweite Bedarfsplanungsrichtlinie, die am 1. Juli wirksam wurde. Bei der Festlegung des Ärzte-Bedarfs wird nun neben der Zahl der Einwohner sowie deren Alter und Geschlecht noch stärker die Häufigkeit der Erkrankungen innerhalb einer Bevölkerungsgruppe einbezogen – der sogenannte Morbiditätsfaktor.

Kreis Pinneberg hat etwa 450 niedergelassene Ärzte

„Damit gibt es auch weiterhin eine engmaschige und bedarfsgerechte ärztliche Versorgung für die Menschen in Schleswig-Holstein“, sagt Armin Tank, Leiter des Ersatzkassenverbandes vdek in Schleswig-Holstein. Künftig werde es zudem darum gehen, die Verteilung der Ärzte noch mehr an den regionalen Versorgungsbedarf anzupassen. Insgesamt werde die reformierte Planung aber schon mit dem aktuellen Vorhaben allen Versicherten in Stadt und Land zu Gute kommen, sagt Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest.

Im Kreis Pinneberg gibt es derzeit etwa 190 Hausärzte und 260 Spezialisten. Zuletzt war der Versorgungsgrad – ausgehend von einem Ideal von 110 Prozent – fast flächendeckend überdurchschnittlich. Bei Hausärzten lag er bei 109,7 Prozent, bei Augenärzten bei 133 Prozent, bei Chirurgen bei 140 Prozent, bei Frauenärzten bei 128 Prozent und bei Hautärzten sogar bei 209 Prozent. Ähnlich sind die Quoten bei HNO-Ärzten (135), Internisten (166), Kinderärzten (174), Nervenärzten (167), Orthopäden (165) sowie Urologen (134).