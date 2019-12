Elmshorn. Jahrzehntelang zierte dieses lebensgroße Kunstobjekt aus Bronze die Kreisverwaltung. Jetzt ist die „Ballwerferin“, die der Künstler Ludolf Albrecht 1960 angefertigt hat, spurlos verschwunden. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die 100 Kilogramm schwere Statue entwendet, die direkt am Eingang des Kreishauses in der Kurt-Wagner-Straße in Elmshorn stand. Dabei haben sie den rechten Fuß der Figur abgerissen und so das Kunstwerk zerstört. Die Polizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss, die die schwere Figur mit einem Fahrzeug mit Ladefläche abtransportiert haben, wie Andreas Ottorowski sagt. Unklar sei, ob es den Tätern um den Metallwert ging oder nur um bloße Zerstörung.

Für die Kreisverwaltung sei dies ein schwerer Verlust, sagt Kreissprecher Oliver Carstens. „Aufgrund des Gewichtes und der Größe der Statue sowie des gut einsehbaren Tatortes gehört dazu eine konkrete Tatplanung.“ Viele Jahre stand die Figur vor dem Eingang zum Kreistagssaal am Drosteipark in Pinneberg. Vor acht Jahren ist sie mit der Verwaltung nach Elmshorn umgezogen. Vermutlich stand sie zuerst in Uetersen, wo sie 1961 die Schnittrosenhalle zur Bundesgartenschau geziert haben soll, bevor sie dann von einem Gönner erworben wurde, der sie dem Kreis schenkte.