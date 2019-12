Wedel. Mit dem Pflanzen von 40 Kopfweiden ist eine weitere Maßnahme des Projekts „Biotope verbinden und erleben im Regionalpark Wedeler Au“ umgesetzt worden. Mehrere Mitgliedsgemeinden hätten sich dafür eingesetzt, mit den Weiden ein weiteres Element für den Biotopverbund zu setzen, teilt der Regionalpark mit. Das von der Metropolregion Hamburg finanzierte Projekt sei sowohl von Gemeinde-Mitarbeitern, als auch vom Mitarbeitern der Geschäftsstelle umgesetzt worden.

Hintergrund der Pflanzaktion ist, dass Einzelbiotope besser vernetzt werden sollen, damit ein sogenannter Biotopverbund entsteht. Lebensräume, die das Überleben bestimmter Arten sichern. Gerade in Zeiten des zunehmenden Siedlungsbaus sowie der Intensivierung von Land- und Forstwirtschaft seien diese Rückzugsorte wichtig. Kopfweiden spielen dabei laut den Experten eine wichtige Rolle. Sie seien von besonderer ökologischer Bedeutung.

Kopfweiden bieten Lebensräume für zahlreiche Insekten-, Käfer- und Vogelarten sowie für Fledermäuse. Sogenannte Epiphyten, auch Aufsitzerpflanzen genannt, finden an dieser Baumart ebenfalls vielfältige Besiedlungsmöglichkeiten. Zudem prägen Kopfweiden seit langer Zeit das regionale Landschaftsbild und zählen zu den Kulturgütern Norddeutschlands.

Mit Unterstützung des Wedeler Bauhofs wurden schon etwa Anfang Dezember am Langen Damm in Wedel bei schönem Winterwetter zwölf der neuen Kopfweiden in die Erde gebracht. Neun neue Bäume stehen dank Unterstützung der ARGE Umweltschutz jetzt in Hetlingen am Heuhafen. Und auch in Pinneberg und Halstenbek kamen Spaten und Handramme zum Einsatz, um die neuen Kopfweiden zu pflanzen.

Künftig sollen noch weitere Maßnahmen für einen besser funktionierenden Biotopverbund sorgen. So werden aktuell Renaturierungsmaßnahmen an der Schenefelder Düpenau umgesetzt. Damit die Moore zwischen Hamburg-Altona, Wedel und Holm erlebbar werden, wird derzeit eine neue Route für die sogenannte EntdeckerApp entwickelt. Sie soll Besuchern über das Smartphone Wissenswertes über die besondere Landschaft im Bereich von Schnaakenmoor, Sandbargsmoor und Buttermoor/Butterbargsmoor vermitteln.

Im Regionalpark Wedeler Au haben sich acht Kommunen – Appen, Halstenbek, Heist, Hetlingen, Holm, Pinneberg, Schenefeld und Wedel – sowie der Bezirk Hamburg-Altona länderübergreifend zusammengeschlossen. Gemeinsame Projekte vermitteln zwischen Natur, Naherholung und Wirtschaft, sie sollen die Region nachhaltig fördern. Eines der Ziele ist, dort, wo es naturschutzfachlich vertretbar ist, das Naturerlebnis zu fördern und Bürgern und Besuchern die vielfältige Landschaft mit Heide und Marschen, Binnendünen, Mooren und Sandstrand näher zu bringen.