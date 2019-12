Elmshorn. Drei maskierte Räuber haben am Mittwochabend den Pizzadienst Mundfein in Elmshorn überfallen. Nach Polizeiangaben betrat das Trio gegen 22.40 Uhr die Geschäftsräume an der Geschwister-Scholl-Straße und überwältigte den anwesenden Mitarbeiter. Ihm wurde dazu Reizgas ins Gesicht gesprüht.

Nachdem der Mitarbeiter ausgeschaltet war, räumten die Täter die Kasse leer und flüchteten aus dem Geschäft. Den Räubern fielen die Tageseinnahmen des Pizzadienstes in die Hände. Wie hoch die Summe ist, teilte die Polizei nicht mit. Die Täter benutzten als Fluchtfahrzeug einen grauen Audi oder Mercedes, der vor dem Geschäft geparkt war. An dem Wagen waren zur Tatzeit Frankfurter Kennzeichen angebracht.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter der Telefonnummer 04121/80 30 nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben können.