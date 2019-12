Barmstedt. Die Stadt Barmstedt bekommt zum neuen Jahr erstmals eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Mit den Stimmen von BALL und Grünen setzte sich dieser Antrag der SPD gegen die Stimmen von CDU und FWB denkbar knapp mit zwölf gegen elf Stimmen auf der letzten Stadtvertretersitzung vor Weihnachten durch.

Silke Schwarz, die im Oktober das Amt der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in Barmstedt aufgegeben hatte, habe überzeugend deutlich gemacht, „dass diese Aufgabe nicht ehrenamtlich zu bewältigen“ sei, begründet SPD-Fraktionschef Hans-Christian Hansen diesen Antrag seiner Fraktion. „Wenn wir die Aufgabe ernst nehmen wollen, brauchen wir jemanden, der das hauptamtlich macht.“ Die neue Gleichstellungsstelle ist mit 30.000 Euro dotiert und soll jetzt möglichst schnell ausgeschrieben werden, kündigt Stadtsprecher Marcel Holz an. Es werde eine Halbtagsstelle mit 19,5 Stunden Arbeitszeit pro Woche sein. Zudem weist Holz darauf hin, dass Barmstedt, das mit dem Amt Hörnerkirchen eine Verwaltungsgemeinschaft bildet, mit dem Amt 14.300 Bürger verwalte. Gesetzliche Vorgabe sei, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte ab einer Verwaltungsgröße von 15.000 Bürgern zu schaffen.

Zugleich hat die Stadtvertretung der Verwaltung die drei gewünschten zusätzlichen Vollzeitstellen gewährt, die zum Januar 2020 neu eingestellt werden sollen. Diese sollten in den Fachbereichen Finanzen, Ordnung und Vertragsangelegenheiten arbeiten, kündigt Holz an. Zudem werde befristet eine zusätzliche Halbtagskraft in der Stadtbücherei angestellt. Die Personalkosten erhöhen sich so um 230.000 Euro im Jahr