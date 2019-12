Quickborn. Weihnachten ohne Tannenbaum kann sich Malgosia Schatzschneider ebenso wenig vorstellen, wie es ihre Kunden können. „Es ist dieses Gefühl nach Geborgenheit und Gemütlichkeit, das damit verbunden ist. Das braucht man für die Seele“, sagt die studierte Agraringenieurin. Insofern ist sie überzeugt, dass ihre Schwerstarbeit in den drei Wochen vor Weihnachten auch einen höheren Sinn erfüllt. Seit sie vor zwölf Jahren der Liebe wegen aus Stettin nach Quickborn auf den Hof ihres Mannes gezogen ist, hilft sie ihm auf dem Hof Tannenland, Weihnachtsbäume zu verkaufen. „Zu Weihnachten kommen die Familien zusammen, reden, streiten, essen und trinken. Das ist bei uns ganz genauso“, sagt die dreifache Mutter. „Das müssen wir uns bewahren.“

Ihr Mann Herbert Schatzschneider führt den landwirtschaftlichen Betrieb am äußersten östlichen Ende des Kreises Pinneberg nahe der A-7-Abfahrt Quickborn in vierter Generation. Aber nur noch im Nebenerwerb. Sein Vater hatte hier noch einen Milchviehbetrieb. Sohn Herbert nimmt nun drei Wochen Urlaub, um etwa 700 Bäume von seinem zwei Hektar großen Betrieb zu verkaufen. „Das mache ich seit 25 Jahren“, sagt er. Das sei seine große Leidenschaft. Ansonsten ist er CNC-Schleifer bei einem Automobilzulieferer im Nachbarort.

Auf dem Hof Tannenland können sich die Kunden den Weihnachtsbaum direkt auf dem Feld aussuchen, selbst absägen und dann ganz frisch mit nach Hause nehmen. Sie können sich aber auch einen bereits geschlagenen Baum aussuchen. „Der Trend geht eindeutig zum Selbstsägen“, hat Schatzschneider festgestellt. Jeder zweite Kunde wolle selbst mit anpacken. Das war früher anders. Im vorigen Jahr blieben sie deshalb auf etlichen Bäumen sitzen, die sie bereits geschlagen hatten. „Zum Glück hat mein Mann einen richtigen Job und verdient damit Geld“, sagt Malgosia Schatzschneider und muss lachen.

Ganze Familien kämen, um sich gemeinsam den Baum auszusuchen und abzusägen, erzählt sie. Einige bereits in zweiter Generation, weil sie selbst als Kind mit ihren Eltern zum Baumabschlagen gekommen waren und nun diese Familientradition mit ihren Kindern fortsetzen möchten. Der Hof Tannenland bietet dafür von Freitag bis Sonntag auch etwas Stimmungsvolles und Besinnliches an. Glühwein und alkoholfreier Kinderpunsch werden ausgeschenkt. Dazu gibt es Stockbrot und Waffeln zu essen, ein großes Lagerfeuer lodert und wärmt. Die Leute scheinen diese weihnachtliche Atmosphäre schon beim Weihnachtsbaumkauf zu genießen. Die meisten Kunden kämen jetzt am Wochenende, weniger in der Woche, hat Schatzschneider festgestellt. Der dritte Advent in diesem Jahr sei der bisher bestbesuchte Tag gewesen, sagt er und erwartet zum vierten Advent noch einmal einen ähnlich regen Zulauf.

Die Blaufichte war ein Gewächs der 80er und 90er

Hauptobjekt der Begierde der allermeisten Kunden ist die Nordmanntanne. Mehr als 90 Prozent von ihnen wollten diesen Baum, der eigentlich aus dem Kaukasus stammt, weil er so schön dicht und gerade gewachsen sei. Die einheimische Rotfichte oder die nordamerikanische Blaufichte würden immer weniger gewünscht. „Langfristig werden sie wegsterben“, prophezeit der Tannenbaumkenner. Als er anfing in den 90er-Jahren, da war das noch anders. Die Nordmanntanne hatte einen Marktanteil von 20 Prozent. „Die Blaufichte war der Baum der 80er- und 90er-Jahre.“

Seit vier, fünf Jahren wird auf dem Hof Tannenland auch der Umweltschutz großgeschrieben. Es wird weitgehend biologisch angebaut, sagt die Agraringenieurin Malgosia Schatzschneider, die das auch einst in Polen ihre Studenten an der Landwirtschaftsschule lehrte, wie sie erzählt. Herbizide und Insektizide kämen nicht mehr zum Einsatz. Unkraut werde mit Teppichen aus Bändchengewebe verhindert. Und so täten sie konkret etwas gegen das Insektensterben. Denn die Lachniden, kleine Blattläuse, könnten nun in den aufwachsenden Bäumen leben und so Honigtau erzeugen, den wiederum die Wildbienen so liebten.

Kleine Blattläuse schaden den Bäumen nicht

Den Bäumen schadeten die kleinen Blattläuse nicht. Aber so mancher Kunde habe dann zu Weihnachten überrascht festgestellt, dass die kleinen Viecher bei der Wärme in der guten Stube plötzlich herauskrabbelten. Und dann? „Das ist wie mit einer Spinne, die man nach draußen bringt oder mit dem Staubsauger aufsaugt, wenn man sie im Haus findet“, sagt Malgosia Schatzschneider. Die meisten Kunden zeigten dafür Verständnis. „Die zu uns kommen, sind immer umweltbewusster“, hat sie festgestellt.

Mit drei Jahren werden die jungen Tannenstecklinge eingepflanzt und im Alter von zwölf bis 14 Jahren als Weihnachtsbaum verkauft, sagt Herbert Schatzschneider. „In diesem Jahr verkaufe ich zum ersten Mal die Bäume, die ich hier angepflanzt habe“, sagt seine Frau und fügt nachdenklich hinzu: „Jetzt überlege ich mir, ob ich das jetzt noch machen soll oder schon zu alt bin dafür.“

Die letzten beiden Jahre waren Gift für die Tannenbäume. Viel zu trocken. Tausende von neu angepflanzten Bäumen hätten sie für immer verloren, sagen die Schatzschneiders und hoffen, dass das kommende Jahr wieder mehr Regen für ihre Bäume bringt. Die Leute werden es merken. Der Quickborner Landwirt warnt: „In acht, neun Jahren werden Weihnachtsbäume knapp und entsprechend teuer werden.“

Weitere Adressen

Baumschule Nord-Shop, Gartenservice Petersen, Schulberg 6, Lutzhorn, täglich 10 bis 16 Uhr, 20 Euro

Neumanns Gartenwelt, Ahrenloher Straße 111, Tornesch, täglich 8 bis 18 Uhr, ab 20 Euro

Pflanzenmarkt Miller, Kellerstraße 197 Rellingen, 10 bis 16 Uhr, 18 Euro/Meter

Klaus Mohr, Am Wasserwerk, Horst-Hahnenkamp, täglich 9 bis 19 Uhr, 24 Euro/Meter, selbst schlagen auf Wunsch

Kühls Lädchen, Heeder Straße 5, Hemdingen, täglich 11 bis 17 Uhr, ab 20 Euro

Tannenhof Bornholdt, Im Dorf 15, Lutzhorn, täglich von 10 bis 17 Uhr, circa 19 Euro/Meter

Gartenhof Wittmoor, Wittmoorweg 1 in Holm, 9 bis 19 Uhr (Sonntags circa 10-16 Uhr), 30 Euro, selbst schlagen möglich.

Adolf Schneider, Bitzkamp 47, Rellingen, 10 bis 18 Uhr, 19 Euro/Meter, selbstschlagen möglich

Terra Ramcke Baumschulen, Luruper Weg/Heideweg, Halstenbek, 8 bis 16 Uhr, 24 Euro/Meter