Barmstedt. Sie stellt erst mal nur Fragen. Etwa, was das eigentlich ist, dieses Deutschsein? Wie Altern in Würde geht? Oder wie man sich postfaktisch kleidet? Antworten darauf, meist sogar sehr lustige, findet die Pianistin Christine Schütze in ihrem Klavierkabarettprogramm „Schützenhilfe!“ selbstverständlich auch. In der Barmstedter Kulturschusterei wird ihre aktuelle Bühnenshow am heutigen Donnerstag sogar noch „weihnachtlich ergänzt“.

Andere Medien überschlagen sich schon vor Lob. Von „Hirn und Temperament“ ist da die Rede, von der „frechen Blonden im kleinen Schwarzen“, von „humorvollen, nachdenklichen und auch bitterbösen Momenten.“ Christine Schütze ist in Hamburg geboren, gewann diverse Wettbewerbe und war Spielerin in der „Kabarett-Bundesliga“. In letzter Zeit teilte sie sich des Öfteren die Bühne mit Sky Dumont. Sie gilt nicht als Bühnenproletin, nicht als Lautsprecherin. Sie beobachtet, spitzt an und macht sich lustig über Menschen und Marotten, die Welt und sich selbst.

Klavierkabarett Schützen-Hilfe, weihnachtlich ergänzt: Do., 19. Dezember, 20 Uhr, KulturSchusterei, Am Markt 16, Barmstedt, Karten kosten 19 Euro