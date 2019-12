Elmshorn. Die Kinder- und Jugendarbeit in Elmshorn soll mithilfe der Wissenschaft noch besser werden. Das ist das Ziel von Kerstin Boos und ihrem Team Kinder- und Jugendarbeit. Das hat jetzt als eines von nur vier in Schleswig-Holstein den Sprung in ein Vorzeigeprojekt des Landesministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren geschafft: einen von Experten begleiteten Qualitäts- und Entwicklungsprozess unter Leitung von Prof. Peter-Ulrich Wendt von der Hochschule Magdeburg/Stendal. Eine wesentliche Rolle übernimmt zudem die Jugend Akademie Segeberg als Schnittstelle zwischen allen Beteiligten. „Unser Anliegen ist es, wissenschaftlich fundierter zu arbeiten“, sagt Boos.

Team will Ziele formulieren, die überprüfbar sind

Das Team wolle sich konkrete, messbare Ziele erarbeiten. „Der Vorteil ist, so wieder noch bewusster zu arbeiten – man kann überprüfen, ob die Ziele erreicht werden oder woran es hapert und das dann auch für die Politik belegen“, so Boos. Für die Stadtverordneten wird es so beispielsweise einfacher nachzuvollziehen, ob zusätzliche Aufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit mit dem vorhandenen Personal zu erfüllen sind. Bis September soll ein maximal zehnseitiges Konzept entstehen, das sozusagen als Handbuch der Kinder- und Jugendarbeit in Elmshorn genutzt werden kann. „Es soll knackig und informativ sein und alles Wichtige enthalten“, sagt Kerstin Boos.

Als Grundlage für das neue Konzept ist aber zuerst eine sogenannte Sozialraumanalyse geplant. Dabei erfassen Boos und Team zum Beispiel, aus welchen sozialen Verhältnissen die Kinder und Jugendlichen in der Stadt kommen, wo sie sich aufhalten, was sie so treiben, welche Angebote sie sich noch wünschen.

Für die Studie wollen sie den direkten Austausch mit ihrer Zielgruppe suchen, denn „das läuft erfahrungsgemäß nur über den direkten Kontakt“, so Kerstin Boos.

40 bis 80 Kinder nehmen die Angebote wahr

Derzeit nehmen im Schnitt 40 bis 80 Kinder und Jugendliche die Angebote im Kinder- und Jugendhaus Krückaupark wahr. Aber allein diese Zahlen will Kerstin Boos nicht als Kriterium für gute Arbeit gelten lassen: „Qualität entsteht nicht unbedingt durch Quantität“, betont sie. Genau das soll auch das neue Konzept belegen.

Insgesamt ist das zehnköpfige, meist in Teilzeit tätige Team Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Elmshorn für drei beziehungsweise vier Angebote zuständig: das Kinder- und Jugendhaus Krückaupark, die Mobile Spielplatzbetreuung, die Freizeitkiste auf dem offenen Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule und ab April für den neuen Jugendcontainer im Steindammpark.