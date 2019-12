Uetersen. So schön unglücklich wie Frank Grischek, wenn ihn Henning Venske in seinen Jahresrückblicken mal wieder deftig abwatscht hat, können nur wenige Menschen gucken. Der bitterböse Kabarettist hat sich mittlerweile auf sein Hamburger Altenteil zurückgezogen, und sein Begleiter am Akkordeon kann als Solo-Künstler sowie in künstlerischer Zusammenarbeit mit anderen Musikern zu neuen Ufern streben.

Zu ihnen gehört Ralf Lübke, der ebenfalls auf lange und erfolgreiche Zusammenarbeiten mit anderen zurückblickt. So gehörte er zu der Band, die das Duo Rosenstolz („Liebe ist alles“) begleitete. Er arbeitet nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Komponist für die Berliner Kultband um AnNa R. und Peter Plate. Gut zehn Jahre nach der Gründung verließ er Rosenstolz, um seine eigenen musikalischen Pläne zu verwirklichen.

Sehnsucht, Seefahrt, Fernweh

Lübke hat zusammen mit Grischek ein Programm rund um Sehnsucht, die Seefahrt und Fernweh unter dem Titel „Wind, Meer und Sterne“ erarbeitet. „Ehrliche Songs, feine Instrumentals und unglaubliche Geschichten“ verspricht das Duo, nachzuprüfen kurz vor Weihnachten beim Julfest in der Uetersener Szenekneipe Taps.

Frank Grischek, der so herzzerreißend und sehnsuchtsvoll Akkordeon spielt, und Ralf Lübke, der mit seiner Stimme jedem Song, ob eigene oder fremde Komposition, eine tief berührende Note verleiht, wollen den perfekten Abend – doch es will nicht klappen. Denn einer stänkert immer, und so erweitert sich die sehnsuchtsvolle Grundstimmung des Abends um aberwitzige Dialoge, die immer wieder darauf zielen, den anderen niederzumachen, um sich selbst ins richtige Licht zu setzten.

Die beiden exzellenten Musiker geben Einblick in ihr professionelles Handwerk. Ihre eigenen Stücke, ob mit Gesang oder instrumental, vereinen kunstvoll jahrelange Erfahrung mit musikalischem Einfallsreichtum. Ihre Coversongs sind keine Kopien, sondern individuelle Interpretationen, die das Original in neuen Glanz erstrahlen lassen. Balladen, Walzer und Britpop sind zu hören, Lieder von Billy Bragg, R.E.M. und Robbie Williams sind neu zu entdecken.