Kreis Pinneberg. Man kann ihn mögen oder auch überhaupt nicht. Zumindest eines muss man André Rieu, dem gefälligen Geiger aus Maastricht, lassen: Wie 70 sieht er nun wirklich nicht aus. Ist er aber, und zwar seit dem 1. Oktober dieses Jahres. Seine große Fangemeinde hat nun die Gelegenheit, den runden Geburtstag nachzufeiern – im Kino. In mehr als 300 deutschen und österreichischen Filmtheatern ist der Film „André Rieu: 70 Jahre – Ein Feuerwerk der Musik“ am 4. und 5. Januar zu sehen. Uetersen, Quickborn und Elmshorn sind mit dabei. Ein ganz besonderes Neujahrskonzert!

André Rieu lädt die Kinogäste zu seiner Party auf sein Schloss in Maastricht ein. Von dort geht es auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Der Violinist hat persönlich die seiner Meinung nach schönsten Auftritte seiner Karriere und viele unveröffentlichte Aufnahmen für dieses Kinoevent ausgewählt. Entstanden ist so ein neues Konzerterlebnis, das seine größten Erfolge und ganz persönlichen Lieblingslieder enthält.

Das Kinopublikum ist bei bewegenden Momenten und musikalischen Glanzpunkten ganz nah dabei: am Schloss Schönbrunn in Wien, in der Radio City Music Hall in New York, beim königlichen Krönungskonzert in Amsterdam und bei mehreren Auftritten seiner jüngsten Welttournee. Doch das ist nicht alles: André Rieu nimmt das Publikum mit auf einen Rundgang durch sein Schloss, er spricht über sein Leben, über die Liebe – und natürlich auch über seine Musik. Aufgezeichnet in mehr als 150 Minuten Filmmaterial.

Rieu ist seit Jahrzehnten im Geschäft, er gilt heute als der weltweit führende Pop-Klassik-Künstler. Der Violinist, Orchesterleiter, Arrangeur und Produzent soll im Laufe seiner Karriere mehr als 40 Millionen Alben und DVDs verkauft haben. Seit Mitte der 90er-Jahre reist er mit seinem etwa 60 Mitglieder starken Johann-Strauß-Orchester um den Globus. Damit begann seine ganz große Berühmtheit, die ihm auch bald den Spitznamen Walzerkönig eingebracht hat.

Der Vorverkauf für die Vorstellungen in Uetersen, Quickborn und Elmshorn hat begonnen, die ersten Sitzplätze sind schon reserviert – für eingefleischte Rieu-Fans ist der musikalische Kinoabend sicher ein großartiges Weihnachtsgeschenk. Obwohl: Am 6. März kommt der Rieu „in echt“ in die Region, nämlich in die Barclaycard-Arena nach Hamburg. Es gibt noch wenige Restkarten.

Geburtstagsfilm: Burg Uetersen, Marktstraße 24, und Beluga Quickborn, Güttloh 5, Sa 4.1., 20 Uhr, u. So 5.1., 17 Uhr, 20 Euro inklusive eines Glases Prosecco oder Orangensaft; Cineplex Elmshorn, Kurt-Wagener-Straße 2, Sa u. So 4./5.1., jeweils 17 Uhr, 21,50 Euro.