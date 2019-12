Elmshorn. Wohl aus Bequemlichkeit hat eine Mutter am Montagmorgen vor der Elmshorner Grundschule Kaltenweide gleich zwei Unfälle auf einmal provoziert. Wie die Polizei mittelt, hielt die 31-Jährige mit ihrem VW Polo gegen 8 Uhr entgegen der Vorschriften direkt am rechten Fahrbahnrand vor der Schule an der Amandastraße, um ihr Kind aussteigen zu lassen. Beim anschließenden Rangieren passierten ihr dann gleich zwei Malheure auf einmal an der zu Schulbeginn stark frequentieren Straße.

Zunächst fuhr sie den Angaben zufolge versehentlich auf den Gehweg und überrollte dabei den rechten Fuß einer 39-jährigen Frau aus Elmshorn. Danach zerbeulte sie noch beim Rückwärtsrangieren einen ebenfalls rechtswidrig dort haltenden anderen Wagen. Nicht grundlos weist die Polizei Elmshorn in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei der Amandastraße um eine Fahrradstraße handelt. Überdies appelliert die Polizei an Autofahrer, die in ausreichender Zahl vorhandenen Parkplätze in der Nähe der Schule zu nutzen.