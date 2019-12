Wedel. Bei einem schweren Unfall in Wedel sind am späten Freitagabend vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein acht Jahre altes Mädchen und zwei Frauen aus einer Fußgängergruppe.

Nach Polizeiangaben hatte ein 45 Jahre alter Renault-Fahrer gegen 20.50 Uhr ein Stoppschild an der Kreuzung Feldstraße/Am Lohhof missachtet, weshalb ein vorfahrtsberechtigter 53 Jahre alter Wedeler mit seinem VW Polo nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Beide Wagen kollidierten so stark, dass sie auf den Fußweg in eine Gruppe von vier jungen Frauen geschleudert wurden.

Zwei der Frauen konnten noch zur Seite springen. Eine Wedelerin (19) stürzte allerdings, als sie von einem Auto am Bein getroffen wurde. Ihre Freundin, auch 19, wurde zwischen einem Wagen und einem Gartenzaun eingeklemmt. Außer den beiden Frauen wurden auch der Fahrer des Renault sowie seine achtjährige Tochter schwer verletzt. Beide waren nicht angeschnallt. Die Polizei stellte bei dem VW-Fahrer zudem Alkoholgeruch fest. Er pustete einen Wert von 1,03 Promille und muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Dem Renault-Fahrer als Verursacher wird unter anderem fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.