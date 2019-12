Kreis Pinneberg. Die Ausläufer des Sturmtiefs „Wilfried“ haben bis Sonntagabend zu kreisweit zwölf kleineren Einsätzen der Feuerwehren gesorgt. Besonders gefragt waren die Pinneberger mit ihrer neuen Drehleiter: An der Dorfstraße in Tangstedt bargen sie die Schonsteinabdeckung vom Dach eines Einfamilienhauses, am Ziegeleiweg in Appen holten sie einen abgebrochenen Ast aus einer Baumkrone. Und im Hauen/Ecke Grenzweg in Pinneberg war ein Baum auf die Straße gestürzt. Der ließ sich mit der Bügelsäge zerkleinern.