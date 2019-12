Elmshorn. Ein Instrument zu erlernen war lange Gutbetuchten vorbehalten. In Elmshorn soll bald jedes Kind die Chance haben, zumindest ein Streichinstrument spielen zu lernen. Möglich macht es das Projekt Stadtstreicher an der Musikschule Elmshorn. Das Pilotprojekt startete Anfang Dezember an der Astrid-Lindgren-Schule.

Junge Menschen seien neugierig und würden unglaublich schnell lernen. „Genau der richtige Zeitpunkt, um ein Instrument zu lernen“, sagt Ronen Weisman, der seit März 2018 die Musikschule Elmshorn, einen gemeinnützigen Verein, leitet. „Wir möchten Grundschulkindern ab der zweiten Klasse den Spaß am Streich­instrument vermitteln. Einzige Bedingung: Das Kind muss Anfänger auf dem Streichinstrument sein, denn wir lernen gemeinsam von Anfang an.“ Den Kindern werden Geige, Bratsche, Violoncello oder Kontrabass für ein Schuljahr mit nach Hause gegeben, damit sie am besten täglich üben können.

Ziel ist es, in den nächsten Jahren ein umfassendes Jugendsinfonieorchester in Elmshorn aufzubauen. Im ersten Schritt wurde das Kinderstreichensemble mit dem Namen Arconauten im Mai gegründet. „Die Kinder haben sehr viel Spaß“, sagt Weisman. Die Gruppe stehe allen offen, soll aber auch ein Sammelbecken für die kleinen Stadtstreicher werden, die nach dem Jahr ihre Grundkenntnisse gern weiter ausbauen möchten. Weisman hofft, dass das Projekt Stadtstreicher künftig auch von dem neuen Träger, der die Ganztagsbetreuung an allen Grundschulen übernehmen soll, getragen wird. Erst Ende März 2020 wird feststehen, wer das sein wird. Das Ausschreibungsverfahren läuft noch.

Finanzielle Unterstützung kam von der Elmshorner Gala, die von der Stadt Elmshorn in Kooperation mit der Theatergemeinschaft Elmshorn ins Leben gerufen wurde, um die Vielfalt und hohe Qualität der hiesigen Musikszene darzustellen. Die Elmshorn Gala finanziert sich selbst durchs Eintrittsgeld der Zuschauer. Der Erlös der Veranstaltung, 3000 Euro, kam der musikalischen Förderung von Kindern und Jugendlichen zugute. „Von dem Geld konnten wir die ersten Instrumente kaufen“, sagt Weisman.

Geige, Bratsche, Violoncello und Kontrabass werden zunächst in der Grundschule vorgestellt. An einem Termin vor dem Beginn des Kurses wählt jedes Kind, das Lust hat, das passende Instrument unter Anleitung aus. Die Instrumente werden von der Musikschule gestellt und müssen von den Eltern nicht gekauft werden.

Weisman hoffte auf zehn bis zwölf kleine Teilnehmer im ersten Durchlauf. „Es meldeten sich 32.“ Er wollte keinem Kind absagen, aber die Instrumente reichten nicht für alle. Also sprang die Sparkasse Elmshorn mit 4000 Euro ein, und weitere 1000 Euro kamen von privaten Spendern. „Ich dachte schon, dass das Projekt Stadtstreicher eine gute Sache ist“, sagt Weisman. Aber die enorme Resonanz habe ihn dann doch erstaunt. „Das kann wirklich was ganz Großes werden.“ Die Lehrer an der Astrid-Lindgren-Schule hatten ihm erzählt, dass die Kinder, die zum ersten Mal ihr Instrument in der Hand hielten, stolz waren wie bei ihrer Einschulung.

Als nächster Schritt soll das Projekt auf die anderen Grundschulen ausgeweitet werden. „Wenn wir nach den Sommerferien noch einmal 100 Kindern das Erlernen eines Streichinstruments ermöglichen wollen, werden wir auf weitere Spenden angewiesen sein“, sagt Weisman. In Zahlen: Mehr als 40.000 Euro werden es sein. Die Instrumente sind teuer. Eine Geige kostet etwa 300 Euro, ein Cello 900 Euro und ein Kontrabass bereits 1500 Euro. Auch die Musikschule Elmshorn gab Geld und stellte bereits vorhandene Instrumente aus ihrem Fundus zur Verfügung. So konnten im ersten Schwung Streichinstrumente für 12.000 Euro angeschafft werden.

Die Kinder werden einmal die Woche für 45 Minuten im Anschluss an den Unterricht von studierten Musikpädagogen der Musikschule Elmshorn unterrichtet. Die Leitung der Stadtstreicher obliegt Christiane Antoniak. Das Mitspielen im Musikschulensemble Arconauten ist nach sechs Monaten erwünscht. Nach einem Schuljahr haben die jungen Musikanten Grundlagen erlangt. Die Instrumente müssen sie dann wieder abgegeben, damit die nächsten Kinder darauf üben können.

Einmal im Jahr kommen alle Gruppen zusammen und geben ein großes Konzert, bei dem alle Stadtstreicher gemeinsam den eindrucksvollen Klang eines großen Streichorchesters erleben. Der erste Auftritt der kleinen Stadtstreicher könnte mit den Festivitäten zum 50. Geburtstag der Musikschule Elmshorn im kommenden Jahr zusammenfallen.

Gänzlich kostenlos ist das Projekt für die Kinder allerdings nicht. „Wir erheben einen monatlichen Beitrag von 35 Euro inklusive Leihinstrument“, sagt Weisman. „Wer es sich nicht leisten kann, kann uns ansprechen. Wir versuchen, jeden mitzunehmen.“ Die Musikschule Elmshorn gewährt Geschwister- und Sozialermäßigung, zudem akzeptiert sie den Gutschein zur Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben.

Die Anmeldung läuft über die Musikschule Elmshorn unter www.stadtstreicher-elmshorn.de, 04121/ 1331. kontakt@musikschule-elmshorn.de, Montag bis Donnerstag 9.30 bis 12 Uhr.