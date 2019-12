Pinneberg. Augen auf im winterlichen Garten. Da könnte sich etwas bewegen. Möglicherweise sogar etwas Gefiedertes. Wie viele und vor allem welche Vögel dort binnen einer Stunde zu sehen sind, interessiert einmal mehr den Naturschutzbund Schleswig-Holstein.

Denn vom 4. bis 6. Januar schlägt die „Stunde der Wintervögel“. Die bundesweite Zählaktion soll Garten- oder Balkonbesitzer ermuntern, sich an der Bestandsaufnahme der heimischen Vogelwelt zu beteiligen.

Wo kommen die Tiere vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wintervögel aus? Diese Fragen sollen Mithilfe aller beantwortet werden. Wobei es in diesem Jahr durchaus Schwerpunkte geben kann. Zum einen grassierte bei den Amseln das Usutu-Virus, weshalb ihr Vorkommen von besonderem Interesse sein dürfte. Zum anderen gab es durch den Reichtum an Eicheln eine kleine Eichehäherschwemme – bei ihnen wird der höchste Bestand seit 1978 vermutet. Wer dabei sein möchte, braucht nur eine Stunde Zeit und ein paar Notizen sowie ein wenig ornithologische Beobachtungsgabe. Die Ergebnisse sollten an den Nabu übermittelt werden.

Vogelzählung 4.–6. Januar: NABU Schleswig-Holstein, Färberstr. 51, 24534 Neumünster, Telefon 0800/1157-115, nur Sa./So.. Mehr Informationen: schleswig-holstein.nabu.de