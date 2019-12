Pinneberg. Dunkles Holz trifft auf modernen Tresen, süddeutsche Gemütlichkeit auf norddeutsches Umfeld, großer Schankraum auf kleine Details. Willkommen in der bayerischsten Gastwirtschaft Pinnebergs!

An diesem Sonnabend geht von 17 Uhr an offiziell Rosies Brauhaus Am Hafen an den Start. Mit einer großen Eröffnungsfeier (die Bürgermeisterin soll auch kommen) wird der Neuanfang begangen. Aus dem ehemaligen, amerikanisch geprägten Restaurant Lumberjack ist ein süddeutsch angehauchtes Großraumlokal geworden, das die Losung ausgibt: „Willkommen in der Alpenwelt! Hier könnt ihr essen, trinken, feiern – wie in Österreich und Bayern.“

Betreiber Christian Grabbert (60) hat schon ein bewegtes Leben in Hamburgs Szenevierteln hinter sich. Nach wie vor führt er mit seiner Frau einen Shop für Sexartikel im Stadtteil St. Georg. Aber er bringt auch fast 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit. „Hier in Pinneberg mussten wir erst mal die Küche erneuern, die Elektrik modernisieren, den Tresen neu bauen – wir haben etwa 150.000 Euro in den Laden gesteckt“, so Grabbert. Ausgeschenkt werden vier Biersorten vom Fass, die eine namhafte Brauerei anliefert.

Neben klassisch deftiger Kost aus den Alpenländern gibt es vier Variationen Schnitzel, sechs Steaks, zehn unterschiedliche Burger, diverse Kartoffelgerichte, einige Spezialitäten des Hauses wie Tafelspitz sowie – obligatorisch – Salate. 160 Plätze bietet der große Saal, bei der Eröffnung mit Musik von Lord Patrik (von 18 Uhr an) werden mehr erwartet. Es ist ein Büfett aufgebaut, bevor von 21 Uhr an die Tanzfläche mit DJ Buko freigegeben wird.

Gastronom Grabbert hat aber weitere Pläne über die offizielle Eröffnung hinaus. Zumal das Lokal schon länger wieder geöffnet hat, seit der Hamburger es im Mai übernommen hatte. „Aber wir kommen jetzt erst zur Eröffnung. Davor war einfach zu viel zu tun.“

Im Sommer soll der neu gestaltete Biergarten ausgeweitet und um eine „Bruzzelhütte“ für den kleinen Hunger ergänzt werden. Innen sollen Fässer die Ausrichtung des Hauses noch deutlicher zur Geltung bringen, zwei thronartige Sessel den Unterhaltungswert für Gäste steigern, auch ein Dirndl- und Humpen-Leihschuppen schwebt Grabbert vor. Regelmäßige Veranstaltungen hat er genauso im Blick wie den zweiwöchentlichen Sonntagsbrunch.

„Ich glaube, in Pinneberg sehnen sich viele nach einem Laden, in dem was passiert“, sagt Grabbert. „Deshalb bin ich guter Hoffnung für die Zukunft.“

Rosies Brauhaus Eröffnungsfeier: Sonnabend, 14. Dezember, von 17 Uhr an mit Büfett und Musik, Am Hafen 3, Pinneberg, Öffnungszeiten: tägl. (außer montags) ab 17 Uhr