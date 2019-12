Kreis Pinneberg. Nach dem Fall von gelösten Radmuttern an einem Schulbus in Brande-Hörnerkirchen (das Abendblatt berichtete) hat die Polizei nun einen weiteren gefährlichen Eingriff an einem Schulbus festgestellt. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, ist auch ein in Seestermühe abgestellter Schulbus manipuliert worden. An dem Bus wurden ebenfalls absichtlich die Radmuttern gelöst. Der Bus transportiert Schüler der Heidewegschule in Appen aus den umliegenden Gemeinden. Beide Taten ereigneten sich schon am Montag.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers ist es insgesamt schon der dritte Fall dieser Art in kurzer Zeit in dieser Region. Den Anfang hatten gelöste Radmuttern an einem Auto in Itzehoe am 26. November gemacht. Der Wagen einer Klinikmitarbeiterin war auf dem Klinikparkplatz manipuliert worden. In allen Fällen waren die gelösten Muttern von den jeweiligen Fahrern anhand seltsamer Fahrgeräusche entdeckt worden. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang und rät Autofahrern der Region, insbesondere Schulbusfahrern, vor Fahrtantritt das Auto auf verdächtige Spuren abzusuchen. Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefonnummer 04121/80 30.