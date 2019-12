Rellingen. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der A 23 an einem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 42-jähriger Hamburger mit seinem VW Polo auf der linken Fahrspur in Richtung Heide, als sich bei Rellingen von hinten ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit näherte und dicht auffuhr. Der Polo-Fahrer wechselte auf die rechte Spur und ließ den schnellen Wagen überholen. Als er wieder nach links ausscherte, soll das andere Auto ohne ersichtlichen Grund sehr stark abgebremst worden sein.

Der Polo-Fahrer wich wieder nach rechts aus, geriet dabei ins Schlingern und krachte in die Mittelleitplanke. Der Wagen kippte um, der herausgerissene Motorblock flog bis auf den Standstreifen. Das andere Fahrzeug fuhr weiter.

Bei dem Unfall verletzte sich der 42-jährige VW Polo-Fahrer leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen bislang unterschiedliche Beschreibungen vor. Daher bitten die Ermittler vom Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Elmshorn um weitere Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 04121/409 20.