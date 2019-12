Uetersen. Der Gospelchor Adonai aus Uetersen ist ein Magnet in der Adventszeit: Mit seinen zwei Weihnachtskonzerten zieht er Jahr für Jahr eine große Zuhörerschar an. Und auch in diesem Jahr wollen die rund 50 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Kantor Eberhard Kneifel und mit Mitsuhiro Ikenoya am Klavier am Sonnabend, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, in der adventlich geschmückten Klosterkirche zu Uetersen mit fröhlichen und besinnlichen Gospelbearbeitungen musikalisch auf die schönste Zeit im Jahr einstimmen.

Das Motto „a Christmas Celebration“ wird wörtlich genommen. Neben weihnachtlichen Gospelbearbeitungen werden auch neuere amerikanische Weihnachtslieder erklingen. Ein besonderer Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf das Thema Weihnachtslieder aus aller Welt gelegt. Unter anderem soll das Publikum klanglich nach Spanien, Russland und Finnland mit auf die musikalische, weihnachtliche Reise mitgenommen werden.

Der Gospelchor möchte Weihnachtsfreude verbreiten

„Ob a cappella oder in Originalkompositionen für gemischten Chor und Klavierbegleitung, dem bekannten Gospelchor wird es sicher wieder gelingen, die Weihnachtsfreude in die Kirche am Kloster einziehen zu lassen, und die Plätze in der Kirche werden ein weiteres Mal kaum ausreichen, wenn sich wieder viele Gospelfreunde von der mitreißenden Qualität des Chores überzeugen lassen wollen“, sagt Kantor Kneifel.

Man darf gespannt sein auf die Weihnachtskonzerte von Adonai, der sein erfolgreiches Jahr mit zwei gelungenen Konzerten in seiner Heimatkirche abrunden möchte, so Eberhard Kneifel. Der Eintritt zu diesen Weihnachtskonzerten ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Weihnachtskonzerte: Sa 14.12., 19 Uhr, So 15.12., 17 Uhr, Am Kloster, Eintritt frei, Spende erbeten