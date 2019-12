Helgoland. Klein, aber oho. Was für Helgoland grundsätzlich gilt, trifft für die einmal im Jahr organisierten Music-Cruise-Konzerte auf Deutschlands einziger Hochseeinsel im Besonderen zu. Namhafte Musiker spielen mitten in der Nordsee kleine, aber feine Konzerte. Sensationsidee! Vor einem Jahr gab mit Johannes Oerding einer der bekanntesten deutschen Singersongwriter ein Gastspiel, in diesem Jahr enterten Fettes Brot das Eiland – und im nächsten Jahr kommen sowohl rockorientierte Neigungsinsulaner als auch inselorientierte Neigungsrocker auf ihre Kosten: Am 16. Mai wagt Thees Uhlmann die Überfahrt. Der Vorverkauf hat am Mittwoch begonnen.

Das Konzert auf Helgoland ist für den Musiker fast ein Heimspiel. Uhlmann ist in Hemmoor bei Cuxhaven aufgewachsen. Das Gründungsmitglied der Hamburger Band Tomte und des Labels Grand Hotel van Cleef lebt zwar inzwischen in Berlin, darf aber durchaus als Bruce Springsteen des kleinen, norddeutschen Mannes bezeichnet werden. Mitreißende Hymnen wie „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“ stammen genauso aus seiner Feder wie „Sophia, der Tod und ich“ – eines seiner drei unbedingt lesenswerten Bücher. Ach ja, Fan des FC St. Pauli ist er übrigens auch.

In der Helgoländer Nordseehalle wird Uhlmann vor überschaubaren 700 bis 800 Besuchern auftreten, ein für seine Verhältnisse mittlerweile intimer Rahmen. Neben schmissigen Klassikern wie „Und Jay-Z singt uns ein Lied“ oder „17 Worte“ dürfte er vor allem sein aktuelles Album „Junkies und Scientologen“ vorstellen, immerhin kurzzeitig Platz zwei der deutschen Albumcharts. Sein drittes Buch „Thees Uhlmann über die Toten Hosen“ ist im Oktober erschienen und erklomm ebenfalls auf Anhieb die Bestsellercharts. Im Prinzip gehört er trotz Verortung im Independent längst zum arrivierten Kulturbetrieb.

Besonderheit bei seinem Helgoland- Auftritt: So hübsch wie das Konzert im kleinen Rahmen gestaltet sich auch die Anreise Richtung roter Felsen. Der Konzertshuttle schippert nämlich wie bei den Vorjahreskonzerten übers Meer, und zwar mit dem Katamaran „Halunder Jet“. Abgelegt wird morgens um 9 Uhr an den Hamburger St. Pauli Landungsbrücken, bevor es über Cuxhaven (11.15 Uhr ab Alte Liebe) nach Helgoland (Ankunft gegen 12.30 Uhr) geht.

Da der Einlass in die Nordseehalle gegen 15.30 Uhr startet, bleibt davor durchaus Zeit, den Außenposten des Kreises Pinneberg zu erkunden. Lange Anna, Düne, Hummerbuden – solche Sachen. Das Konzert selbst beginnt um 16.30 Uhr. Danach fährt der „Halunder Jet“ die Konzertbesucher wieder aufs Festland, und zwar um 20 Uhr. Nach dem Halt in Cuxhaven (Ankunft etwa 21 Uhr) steuert der Katamaran gegen 23.45 Uhr wieder die Landungsbrücken an. Unterstützt wird die Fährgesellschaft FRS Helgoline einmal mehr von der Gemeinde Helgoland.

Karten für das Konzert von Thees Uhlmann: Kombikarte (ab 119 Euro) für das Konzert auf Helgoland inklusive An- und Abreise mit dem „Halunder Jet“ ab 11. Dezember (12 Uhr) ausschließlich online unter www.helgoline.de. Auf Helgoland gibt es noch ein Kontingent an reinen Konzertkarten der Music-Cruise für 49 Euro beim Helgoland Tourismus-Service. Vorverkaufsstart dafür ist der 19. Dezember.