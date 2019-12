Pinneberg. Saltos schlagen, Einrad fahren, zaubern: Die Faszination für die Welt des Zirkus’ ist vor allem bei Kindern groß. Fast so groß wie die Angst vor Langeweile in den Ferien. Um diese gar nicht erst aufkommen zu lassen, gibt es in diesen Weihnachtsferien die perfekte Kombination – die Zirkusschule des SC Pinneberg. Schüler im Alter von sieben bis 13 Jahren können in die Welt der Akrobatik und Kleinkunst eintauchen. Besser noch: Sie können sie selbst lernen.

Mit dem Verein „Stark durch Zirkus“ wird die schulfreie Zeit für Pinnebergs Halbwüchsige ein gutes Stück aufregender. Denn eine Woche lang lernen sie alles, was das junge Zirkusherz begehrt: Jonglieren, Seiltanzen, Magie und einiges mehr. Wer möchte, kann sogar einen Einradführerschein machen (eigene Räder können mitgebracht werden) und einen Zirkuspass erstehen. Krönender Abschluss der Zirkusschulwoche, die am 30. Dezember beginnt und am 3. Januar endet, ist eine eigene Zirkusvorstellung, bei der die jungen Artisten ihr Können einem ausgesuchten Publikum präsentieren.