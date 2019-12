Quickborn. Zu einem außergewöhnlichen Konzert mit frischem Popchor-Gesang und kräftigem Big-Band-Sound lädt das Orchester Greenhorns der Quickborner Musikschule für diesen Freitag, 13. Dezember, in die katholische Kirche ein. Zum ersten Mal präsentiert sich sein Ensemble mit einem Popchor in Quickborn, kündigt Big-Band-Chef Frank-Peter Könen an. „Das war eine große Herausforderung für uns. Aber die Zuhörer werden begeistert sein“, verspricht der Orchester-Leiter, der seit 15 Jahren die grünen Hörner leitet, wie sich die Saxofon-Musiker gern nennen.

Begleitet und unterstützt wird das Musikschulensemble vom Norderstedter Popchor Chorus Mind. Unter dem Titel „So excited“ spielen und singen sie jeweils eigene und gemeinsame Stücke. Auch die Greenhorns treten mit ihren vier Sängern auf, während der Chor aus etwa 60 Mitgliedern besteht, sodass die Bühne in der Kirche gut gefüllt sein wird.

Zum Programm gehören Soul- und Jazz-Klassiker

Zum zweistündigen Programm gehören so bekannte Soul- und Jazz-Klassiker wie „Don’t You Worry ’Bout A Thing“ von Stevie Wonder und „Birdland“ von Joe Zawinuls Weather Report, die die Greenhorns in eigenen Arrangements spielen werden. Während der Popchor Chorus Mind das Titelstück „So Excited“ von den Pointer Sisters und die Ballade „I Just Can’t Stop Loving You“ von Michael Jackson in großer Chordarbietung vortragen wird.

Gemeinsam werden Chor und Big Band unter anderen das Stück „I Will Follow Him“ von Franck Pourcel, das Peggy March 1963 in Deutschland bekannt machte, und das lustige „Zieh‘ die Schuh‘ aus“ von Roger Cicero vortragen. Für Orchesterchef Könen stellt vor allem der witzige Beziehungsverarbeitungs-Song um die häuslichen Pflichten eines Ehepaares des vor drei Jahren verstorben Pop- und Jazzmusikers Cicero einen besonderen Leckerbissen für alle Musikfreunde dar.

In der Quickborner Kirche haben bis zu 300 Menschen Platz

Er und der Chorleiter Martin Ziemsky hätten sich in den letzten Monaten etliche Male in Quickborn getroffen, um die Musik und Arrangements für ihr gemeinsames Konzert abzusprechen. „Immer im Eisladen am Bahnhofsforum“, sagt Könen, weil sein Kollege „so gern Süßes“ esse. Sie beide führen durchs Programm, indem sie die Stücke erklären und kleine Anekdoten zu ihrer Geschichte erzählen.

Dreimal haben Chor und Band zusammen geprobt, und die Premiere vor einigen Wochen in Norderstedt vor 400 Zuhörern sei sehr gut beim Publikum angekommen. „Da hat alles problemlos geklappt. Der Chor stand gleichberechtigt auf der Bühne. Das war ein sehr guter, ausgewogener Klang“, zeigt sich Big-Band-Chef Könen von diesem Experiment selbst beeindruckt. „Wir werden es bestimmt wieder machen.“

In der Quickborner Kirche haben bis zu 300 Menschen Platz. Der Eintritt ist frei. Spenden sind aber willkommen.

Konzert mit Chor und Big-Band; Fr 13.12., 19.30 Uhr, Katholische Kirche, Quickborn, Kurzer Kamp 2, frei.