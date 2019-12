Elmshorn/Itzehoe. Fünfeinhalb Monate nach einer Messerstecherei in der Elmshorner Disco Duplex hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. „Wir werfen dem 28 Jahre alten Beschuldigten einen versuchten Mord sowie tateinheitlich eine gefährliche Körperverletzung vor“, sagt Peter Müller-Rakow, Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe.

Die Bluttat hatte sich am 29. Juni gegen 3 Uhr nachts in den Räumen der Diskothek an der Kurt-Wagener-Straße ereignet. Der 28 Jahre alte Deutsche, der ursprünglich aus dem Kosovo stammt, hatte sich gemeinsam mit Bekannten in dem Etablissements aufgehalten. Laut Anklage kam es im Laufe der Nacht zu einer Auseinandersetzung mit einem 35-Jährigen, die zunächst wieder beendet wurde. Als sich das spätere Opfer dann auf dem Weg zur Toilette befand, soll sich der 28-jährige plötzlich von hinten genähert und zum Messer gegriffen haben. „Er soll den Hals des Opfers angegriffen haben, sodass es zu einer potenziell lebensgefährlichen Schnittverletzung kam“, sagt Müller-Rakow weiter. Der Mann mit dem Messer habe aus Sicht der Anklagebehörde das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht. Müller-Rakow: „Das Opfer war arg- und wehrlos, konnte nicht mit dem Angriff von hinten rechnen.“

Während der 28-Jährige nach den Messerstichen die Flucht ergriff, kam der 35-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zunächst war die Identität des Täters unklar. Die Ermittler der Mordkommission aus Itzehoe kamen dem Mann jedoch schnell auf die Spur und durchsuchten kurz nach der Tat seine Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der mutmaßliche Messerstecher auf der Flucht. Am 9. Juli in den Morgenstunden rückte dann die Spurensicherung in der Diskothek an, um nach Beweismitteln zu suchen.

Der flüchtige Tatverdächtige stellte sich einige Zeit später, nachdem gegen ihn ein Haftbefehl erlassen worden war. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe stattfinden. Mit einem Beginn ist erst im Frühjahr 2020 zu rechnen.