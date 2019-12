Rellingen. Eine haarsträubende Situation, in der der Comicheld Spirou des Nachts über die stacheldrahtgesicherte Berliner Mauer fliegt: Das zeigt ein großes Wandmotiv, mit dem die Gemeinde Rellingen im Herbst ihre Ausstellung „Flix – von Beruf Comic-Zeichner“ beworben hatte.

Nun hat an diesem Montag ein Wettlauf begonnen: Das handsignierte Motiv aus der Ausstellung kann derzeit auf Ebay ersteigert werden. Das aktuelle Gebot lag am Montag, also am ersten Tag, bei 151 Euro. Die Versteigerung endet am Sonntag, den 15. Dezember.

Das ist beachtlich, denn das Startgebot hatte bei 80 Euro gelegen. Das Plakat auf Mesh-Plane ist 2,50 Meter hoch und 1,50 Meter breit. Der Künstler Flix hat es signiert und eine witzige Zeichnung hinzugefügt. Es ist also ein Unikat für Sammler, und für Spirou-Fans sowieso.

Die Spirou-Abenteuer aus dem Carlsen-Verlag sind so beliebt, dass sie zu den Bestsellern des Hauses gehören. Der Knirps mit der winzigen Stupsnase wurde aber nicht von dem deutschen Zeichner Flix erfunden, sondern 1938 von dem Franzosen Rob-Vel, der die Figur als Hotelpagen installierte. Aber schon bald zog sich Rob-Vel aus Spirous Abenteuern zurück. 1943 übernahm der Belgier Jijé die Figur und gesellte ihr den Freund Fantasio hinzu. Immer wieder gab es Künstlerwechsel. Schon 1946 übernahm der Comic-Novize André Franquin die Figur und dachte sich aufwendigere und verzwicktere Handlungen aus.

Trotz der vielen Wechsel glich die Tatsache, dass 2018 zum ersten Mal ein Deutscher an die französische Comic-Ikone ran durfte, einer kleinen Sensation. Flix schuf „Spirou in Berlin“, ein halsbrecherisches Abenteuer am Vorabend der friedlichen Revolution 1989, als die Berliner Mauer fiel und nichts mehr war wie vorher.

Der in Berlin lebende Flix hat sein Hobby, das Zeichnen, zum Beruf gemacht, nachdem seine Diplomarbeit in Form eines Comics 2002 gleich mehrere Preise gewonnen hatte. Seitdem erscheinen alle seine Bildergeschichten im Carlsen-Verlag. Flix ist auch im kommenden Jahr wieder zu Gast beim international renommierten Comic-Festival in Angoulême und beim angesehenen Erlangener Comic-Salon. Zur Eröffnung der Rellinger Ausstellung war er persönlich erschienen.