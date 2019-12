Pinneberg. Kurz vor dem tragischen Unfall an der Straße An der Raa musste die Pinneberger Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand am Grenzdamm ausrücken. Um 0.44 Uhr wurden die Retter der Kreisstadt alarmiert. Die Leitstelle des Kreises meldete einen brennenden Kleintransporter.

Tatsächlich konnte der Trupp um Einsatzleiter Stephan Nieber vor Ort einen in Flammen stehenden Ford Kastenwagen ausfindig machen. Da es vor Ort bereits eine starke Rauchentwicklung gab, mussten die Ersthelfer unter Atemschutz die Löscharbeiten beginnen. Dabei kam nach Feuerwehrangaben Druckluftschaum zum Einsatz.

Um auch an den Brandherd im Laderaum des Transporters gelangen zu können, musste der hydraulische Spreizer eingesetzt werden. Die Arbeiten an dem Fahrzeug, das nun nur noch Schrottwert hat, dauerten knapp 30 Minuten. Noch während der Aufräumarbeiten ereilte die Retter die Nachricht von dem verunglückten Kleinwagen im Stadtteil Eggerstedt. Während viele Retter an die neue Unglücksstelle eilten, endete der Einsatz für die verbliebenen Feuerwehrleute nach eineinhalb Stunden gegen 2.15 Uhr. Die Brandursache ist unklar.