Bönningstedt. Ein brennender Kleinbus hat am Sonnabend erhebliche Staus auf der Bundesstraße 4 in Bönningstedt ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet das Fahrzeug gegen 10.50 Uhr vermutlich wegen eines Kurzschlusses in Brand und setzte sich danach in Flammen stehend, fahrerlos nochmals in Bewegung. Da für die Löscharbeiten die Straße gesperrt werden musste – und zeitgleich die Autobahn 7 gesperrt war –, kam es bis 13 Uhr zu massiven Einschränkungen im Straßenverkehr.

Nach Angaben der Feuerwehr stand der Wagen beim Eintreffen der Retter bereits in Flammen. Anrufer hatten den brennenden Kleinbus gemeldet. Wie sich herausstellte, schlugen zunächst nur Flammen aus dem Armaturenbrett, daraufhin habe sich der Fahrer unverletzt retten können. Sofortige Löschversuche mit Hilfe von anderen Autofahrern blieben aber erfolglos. Stattdessen habe sich der Wagen durch einen erneuten Kurzschluss wieder in Bewegung gesetzt, fuhr ohne Fahrer quer über die Straße und blieb an der Einfahrt eines Weihnachtsbaumverkaufs in einer Hecke hängen. Nur durch das geistesgegenwärtige Handeln eines Weihnachtsbaumverkäufers, der das Hoftor geschlossen hatte, wurde das brennende Fahrzeug aufgehalten. Ansonsten, so die Feuerwehr, wäre es wohl in die nahegelegenen Holzbuden gefahren. Nur mit schwerem Atemschutzgerät sei es der Feuerwehr gelungen, das brennende Fahrzeug zu löschen. Es hatte Autoreifen geladen.

Die Bundesstraße 4 war während der Löscharbeiten bis zur Hamburger Landesgrenze gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, da hinterher die Untere Wasserbehörde des Kreis Pinneberg das Absaugen der Löschstoffe anordnete.