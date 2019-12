Heede. Dies ist ein neuer Service sein, der vielen Reitern, Pferdefreunden und Reitställen in der Region gefallen dürfte: ein Waschservice für Pferde- und Satteldecken. Das heißt: reinigen, trocknen, imprägnieren. Die Brüder Florian und Frederik Ott haben das Unternehmen Pit-Pony jüngst jetzt in Heede gegründet. Mit ihrer Geschäftsidee rechnen sich die Jungunternehmer gute Marktchancen aus. „In einem Jahr wollen wir von Wedel bis Bad Oldesloe den gesamten nördlichen Hamburger Speckgürtel erobert haben“, kündigt Florian Ott an. Ambitioniert sind die Brüder.

Das Pit-Pony-Projekt der Familie Ott ist bereits ihre dritte Existenzgründung, lobt Harald G. Schroers von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WEP des Kreises Pinneberg: „Die beiden sind wahre Mustergründer.“ Der neue Service aus dem Hause Ott sei dem ländlichen Raum angepasst. „Wir brauchen hier solche kreativen Köpfe und deshalb auch mehr Gewerbeflächen im ländlichen Raum“, so Schroers. Nach einem Raumanbieter für Handwerker und Kleinunternehmer und einem Handelsbetrieb für Industrie-Waschmaschinen haben die Otts sich nun in ihrer dritten Unternehmung dem Pferdesport verschrieben.

Ihr Vertrieb von Groß-Waschmaschinen für einen US-amerikanischen Hersteller sei es gewesen, der sie auf diese Marktnische aufmerksam machte, erklärt Florian Ott. So beliefern sie Krankenhäuser, Hotels und Kreuzfahrtschiffe jährlich mit etwa 30 dieser Großwaschanlagen der Firma Milnor, die ein Fassungsvermögen von 25 bis 340 Kilogramm hätten und zwischen 15.000 und 200.000 Euro je Gerät kosteten, sagt Florian Ott.

Da sie manche gebrauchte Maschinen im Tausch zurück erhielten, sei am Firmenstandort im Heeder Gewerbegebiet ein kleiner Maschinenpark entstanden. „Und so haben wir überlegt, wie wir diese Geräte künftig besser nutzen könnten“, so der Firmenchef. Über Freunde und Bekannte, die gerne und viel reiten, hätten sie dann erfahren, wie aufwendig und kompliziert das Reinigen der oft teuren Pferdedecken sei. Gerade im Winter soll der Stoff dafür sorgen, dass die meist noch teureren Tiere auf der Weide nicht auskühlen.

Sammeltonnen bei Reitställen und an der Firma geplant

Auch mit den chemischen Seifen und Laugen, die dafür benötigt werden, kannten sich die Unternehmer bereits bestens aus. Problematisch sei allerdings das Trocknen der nassen Decken nach der Wäsche gewesen. Diese könne man ja nicht einfach auf die Leine hängen. Das würde sonst Tage dauern würde, erklärt Florian Ott. Und so haben sie sich eigens einen Trocknungscontainer besorgt, der bis zu 144 Pferdedecken in vier Stunden bei 40 bis 60 Grad Celsius komplett trocken und verwendbar mache. Insgesamt hätten sie in ihr neues Projekt 50.000 Euro investiert, sagen die Firmengründer.

Weiterer Vorteil ihres Waschservices sei, dass die oft stark verschmutzten Outdoor-Decken, die bis zu 300 Euro kosten, nicht nur gereinigt, sondern dauerhaft imprägniert werden. Denn sonst würden die Pferdedecken nicht ausreichend wasserdicht sein und die Tiere könnten leicht frieren.

Ihre Kundschaft akquirierten sie jetzt zunächst in den Reitställen der Region. Dort wollen sie auch Sammelbehälter aufstellen, in die die Pferdeliebhaber die Decken, versehen mit Name, Anschrift und E-Mail, einwerfen könnten. Wöchentlich sollen sie abgeholt werden. Auch ein Sammelcontainer auf ihrem Firmengelände in der Eichenkehre 5 in Heede sei geplant. Die Kunden würden dann per Versand die Decken zurück erhalten, innerhalb von drei bis fünf Tagen, sagt Florian Ott.

Der erste Testlauf war vielversprechend. 200 Pferdedecken hätten sie bereits auf diese Art und Weise gereinigt und imprägniert. Der Preis für ihren Service richte sich nach Aufwand und Größe der Textilien. Eine frisch gewaschene Pferdedecke koste 23,50 Euro zuzüglich 4,50 Euro Versand. „Wir verschicken sie in 100 Prozent recycelbaren Verpackungen an die Kunden zurück.“

Ganz neu sei dieser Service allerdings nicht, sagt Dirk Langhoff vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein, dem 380 Pferdesport-Vereine und 400 Pferdebetriebe mit 38.500 Mitgliedern angehören. Aber in dieser Größenordnung sei die Dienstleistung wohl etwas Besonderes. Heedes Bürgermeister Reimer Offermann ist begeistert von der neuen Geschäftsidee in seinen Ort.

„Es ist wichtig, dass wir kleineren Gemeinden Existenzgründern und Handwerkern, die ihren Betrieb und Geschäftszweig erweitern wollen, Flächen zur Verfügung stellen können“, sagt er mit Blick auf die Landesplanung. Sie sollte den Dörfern mehr Freiraum lassen. Sonst wanderten diese ab, was „fatal“ wäre für den Erhalt der Arbeitsplätze und die Bevölkerungsentwicklung auf dem Land.