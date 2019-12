Sie waren zwei skurrile Kerle, und wofür sie lebten, war ebenso ungewöhnlich wie bewundernswert: Die beiden Uetersener Bürger Hermann Tartsch (1885–1970) und Emil Meyer (1900–1973) trugen über die Jahrzehnte eine heimatkundliche Sammlung zusammen, in der sie selbst lebten und die sie über lange Zeit hinweg der Öffentlichkeit zugänglich machten. An ihr Lebenswerk erinnert Museumschefin Ute Harms in ihrer neuen Ausstellung „Die Tartsch & Meyer Sammlung – ein trauriges Kapitel der Uetersener Stadtgeschichte“, die am 13. Dezember im Museum Langes Tannen eröffnet wird.

100 Jahre ist es her, dass der gelernte Tischler Hermann Tartsch damit begann, zu Hause in der Uetersener Mühlenstraße 17 seine private Sammlung zusammenzutragen. Das Jubiläum ist für die Museumsleiterin der Anlass, um einen kritischen Rückblick auf viele vertane Chancen zu wagen, der Stadt Uetersen den Spiegel vorzuhalten und nach „dem Umgang einer Stadt mit der eigenen Geschichte und deren Zeugnissen“ zu fragen.

Monatelange Forschung

Monatelang hatte Ute Harms mit Unterstützung der Fielmann-Stiftung dem Schicksal und Verbleib der Sammlung nachgeforscht in Museen und Archiven, hatte Unterlagen des Kreises, Briefe und Notizen studiert. Es sei eine Sammlung von hohem stadtgeschichtlichem Wert gewesen, attestiert Harms seitdem: „Heute wäre sie ein bedeutender Sammlungsbestandteil des Museums Langes Tannen: Das großbürgerliche Erbe der Familie Lange aus Groß-Nordende/Altona hätte sich auf ideale Weise mit dem eher kleinbürgerlichen Hausrat aus Uetersen und Umgebung verbunden“, schreibt die Museumsdirektorin in einem ausführlichen Aufsatz.

Hermann Tartsch und Emil Meyer waren stolz auf ihre Sammlung.

Foto: Fotosammlung Stoffer, M useum Langes Tannen / Fotosammlung Stoffer, Museum Langes Tannen

Das ist nicht mehr möglich. Die Sammlung Tartsch & Meyer hat sich für einen Appel und ein Ei sprichwörtlich in alle Winde zerstreut. Viele Jahre lang befand sie sich in dem Uetersener Wohnhaus Mühlenstraße 17. Sie umfasste historische norddeutsche Möbel aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ein Tafelklavier, Alltagsgegenstände, Fayencen, ein Spinnrad, ein Mangelbrett, Schwert und Degen, Textilien, Bücher, Fotos, Grafiken und Gemälde, die dort auf sechs kleine Zimmer verteilt waren.

Museumspfleger erkennt Wert der Sammlung schon 1938

Im April 1938 schrieb der Schleswig-Holsteinischer Museumspfleger Alfred Kamphausen an die beiden Sammler: „Ihre Sammel- und Pflegetätigkeit hat eine Bedeutung für Ihren Ort und auch für die Heimatkunde, und es wäre wünschenswert, wenn die Sammlung geschlossen erhalten bliebe.“ Der Stadt empfahl er ein Jahr später deren Übernahme: „Es wäre das sehr wünschenswert, um die Sammlung zu sichern, da sie doch zum größten Teil aus der Umgebung Uetersens zusammengekommen ist und sehr viel kulturgeschichtlich Reizvolles und Belegkräftiges enthält.“

Im Jahr 1940 hatte die Kuratorin Hildemarie Schwindrazheim vom Altonaer Museum eine Inventarliste angefertigt, die nach Abschluss dieser Arbeit damals an den Uetersener Bürgermeister schrieb: „Der ideelle Wert der ganzen Tartschen Sammlung, der in der zuverlässigen örtlichen und familiären Gebundenheit beruht, ist in Geldeswert überhaupt nicht auszudrücken.“ In der Tat sind viele derartige Stücke eher von ideellem Wert, doch im Zusammenklang mit anderen, dazu gehörigen, werden daraus Zeugnisse von Zeitgeschmack, Wohnkultur, Brauchtum, Ästhetik, Handwerkskunde und damit Volkskunde. Der Vertrag, den Tartsch und dessen Stiefbruder Meyer dann mit der Stadt anstrebten, beinhaltete die Schenkung von Haus und Sammlung an die Stadt Uetersen und die Erlaubnis, dort bis zum Tode zu wohnen, weiterhin eine kleine Leibrente (73 Reichsmark pro Nase) zu erhalten und die Sammlung pflegen zu dürfen.

Sammler versuchten, ihren Schatz zu sichern

Doch davor wollte sich die Stadt offenbar immer wieder drücken, weil sie die Entscheidung darüber immer weiter, auch lange nach Kriegsende hinausschob. Bis die beiden Männer sehr alt und hinfällig waren, es durchs Dach regnete und sie kaum noch Hoffnung auf ein gutes Ende hatten.

Das blieb dann auch aus, obwohl die beiden Sammler immer wieder Versuche machten, ihren Besitz für die Region zu sichern. Ironischerweise dankte ihnen der damalige Landrat und Kreisdirektor noch im Jahr 1949 für ihre wertvolle 30-jährige Arbeit für die „heimat- und volkskundliche Sammlung mit bedeutenden Objekten“.

Noch einmal warf sich 1954 der Museumspfleger Alfred Kamphausen für die Sammlung in die Bresche: „Ein zweites Mal ist solche heimatgebundene Sammlung nicht zusammenzubringen. Wenn die Sammlung dem Ort verloren geht, ist es ein nicht mehr zu ersetzender Verlust“, schrieb er damals an das Kreiskulturamt.

Stiftung Landdrostei kaufte die Sammlung

Das Wohnhaus Mühlenstraße 17. Es existiert inzwischen nicht mehr.

Foto: Fotosammlung Stoffer, M useum Langes Tannen / Fotosammlung Stoffer, Museum Langes Tannen

Dennoch wurde sie 1970 verkauft nach Pinneberg an die Stiftung Landdrostei – auf Rat des damaligen Direktors des Altonaer Museums, Gerhard Kaufmann, für wenig Geld. Klammheimlich hatte Kaufmann dann diverse Stücke, darunter 39 Grafiken, in sein Museum nach Altona geholt, schreibt Ute Harms in ihrem Aufsatz. In der Drostei waren dann weder Personal noch Geld vorhanden, um den Ankauf angemessen zu lagern. Die Sammlung wurde in mehr oder weniger feuchten Kellern verstaut, zog bis weit in die 80er-Jahre innerhalb Pinnebergs immer wieder um, und das ist ja bekanntlich das Todesurteil für so alte, empfindliche Dinge.

Aber es erkannten auch immer mal wieder Fachleute den Wert einzelner Stücke, die dann sogar restauriert wurden und hinterher in den Büros der Kreisverwaltung, im Rellinger Rathaus oder in der Gemeinde Appen wieder auftauchten. Seit 1990 verkaufte die Stiftung einzelne Stücke oder Bestandsgruppen. Ute Harms fragt in ihrem hervorragend recherchierten Aufsatz dazu: „Eine Frage bleibt offen – auch nach Durchsicht der Protokolle der Stiftung Landdrostei: Warum hat die Stiftung ... sich nicht umgehend an die Stadt Uetersen gewandt, die ja in ihrem Schreiben von 1985 deutlich ihr Interesse am Rückkauf signalisiert hatte?“

1994 wird das Wertvollstezu Geld gemacht

Das sei nicht abschließend zu klären. Fest stehe: Bei einer Auktion im Dezember 1994 wurden die wertvollsten Stücke der Sammlung zu Geld gemacht. Die Stadt Uetersen, die angeblich von allem zu spät informiert worden war und den Verkauf unter der Bedingung getätigt hatte, dass die Sammlung „im Wesentlichen“ zusammenblieb, erhob Anspruch auf Schadensersatz, der dann 45.000 Euro betrug. Das war der Schlussstrich unter das Kapitel.

Briefe offenbaren, dass Emil Meyer während der Nazizeit in Krankenhäusern und bei Ärzten auf das Schlimmste misshandelt worden war. Warum, geht daraus nicht hervor, das lässt sich nur vermuten. Dass es so gewesen ist, hat Hermann Tartsch, der davon diverse Male brieflich berichtete, zweifelsfrei geschildert. Es verstärkt den Eindruck, dass im Falle von Tartsch & Meyer zwei unangepasste Menschen mit Sinn für das Schöne, Authentische Opfer ihrer Zeit und deren willfährigen Erfüllungsgehilfen geworden sind und am Ende, als schon alles zu spät war, gewiefte Kunstsachverständige dabei noch ihren Schnitt gemacht haben.

Ute Harms findet die ganze Geschichte über alle Maßen empörend. Ein Gästebuch, das glücklicherweise erhalten blieb, dokumentiere sogar noch bis zum Jahr 1969, was für regen Besuch die heimatgeschichtliche Sammlung bekam. In ihrer aktuellen, an das Lebenswerk von Tartsch & Meyer erinnernden Ausstellung im Museum Langes Tannen kann sie nur noch Relikte zeigen: einige Möbel (eine wertvolle Blankeneser Truhe aus dem Rellinger Rathaus wurde gerade mithilfe der Fielmann-Stiftung restauriert), Fotos, Bücher, Poesiealben, Textilien.

Kürzlich hat die Museumsleiterin ein Konvolut an Porzellan aus der Sammlung geschenkt bekommen. Harms: „Ich überlege momentan, ob ich hier dauerhaft ein Tartsch & Meyer-Zimmer einrichte.“

Relikte aus der verkauften Tartsch & Meyer-Sammlung Eröffnung: Fr 13.12.,18 Uhr (Herrenhaus) Museum Langes Tannen, Heidgrabener Straße, Uetersen, geöffnet Mi, Sa, So 14–18 Uhr, Eintritt 2 Euro, zu sehen vom 14.12. 2019 bis 23.2.2020.