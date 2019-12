Elmshorn. Bei der Rückfahrt von einem Theaterbesuch in Hamburg sind Schüler des Gymnasiums Heide auf der A23 verunglückt. Laut Polizeiangaben scherte der Reisebus zum Überholen aus, dabei übersah der Fahrer einen sich nähernden VW. Der prallte auf den Bus.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 14 Uhr in Fahrtrichtung Norden hinter der Abfahrt Elmshorn, die Autobahn wurde sofort voll gesperrt. Die Regionalleitstelle in Elmshorn schickte neun Rettungswagen, zwei Notärzte und den Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Auch das THW war aktiv. Neun Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren sowie der Busfahrer wurden leicht verletzt und kamen in Kliniken Der VW ist ein Totalschaden. Der Reisebus konnte mit einem anderen Fahrer weiterfahren.

Die Vollsperrung konnte zwischenzeitlich aufgehoben werden, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch bildete sich in Spitzenzeiten ein Rückstau bis Tornesch. Die A 23 war um 16.45 Uhr wieder frei.